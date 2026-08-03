Sonos kündigt für September neues Produkt an

Anfang September steht in Berlin die IFA auf dem Plan. Und ein Hersteller, immerhin der Marktführer auf dem Gebiet der smarten Multiroom-Lautsprecher, bleibt der Messe einmal mehr fern. Die Rede ist von Sonos. Wie nun aber bei der Verkündung der Quartalszahlen verraten wurde, plant Sonos für den September einen Produktlaunch. Vielleicht ja sogar doch in Berlin? Vor einigen Jahren hat man dort mal den ersten Sonos Move abseits der Messe auf einem eigenen Event präsentiert.

Das sagt der Sonos-Boss zu den Plänen

„Die Details hebe ich mir für die Veranstaltung auf, aber eines möchte ich heute schon sagen: Konversationsbasierte Computertechnik und prädiktive Intelligenz halten Einzug in den privaten Haushalt“, sagte der aktuelle Sonos-Geschäftsführer Tom Conrad. Und außerdem: „Sonos bringt mittlerweile zwanzig Jahre Erfahrung mit der Lösung der schwierigen Probleme mit, die gerade im privaten Haushalt entstehen: Klang, Form, Systematik und Intelligenz. Diese Kombination aus dem, worin wir bereits herausragend sind, und der zukünftigen Entwicklung der Computertechnik erweitert die Möglichkeiten, die vor uns liegen, erheblich.“

Klingt alles ein wenig verwirrend? Im Fokus der Produkteinführung soll wohl das Thema AI stehen. Amazon und Google haben ihre Systeme ja bereits fit gemacht, bei Apple warten alle auf den nächsten HomePod. Und bei Sonos? Auf Englisch und Französisch ist bereits ein Sprachassistent verfügbar. Dieser läuft lokal und steuert bisher nur die Musik und auf Wunsch auch Lampen von Philips Hue.

In den letzten Jahren hat es Sonos nie geschafft, seine neuen Produkte bis zum Launch geheim zu halten. Wir dürften also gespannt sein, ob wir bereits im August die ersten Details erfahren. Ansonsten ist die IFA in Berlin für mich ein heißer Kandidat, auch wenn Sonos sich dazu bisher nicht offiziell geäußert hat.