Fritz!Box 5630: Neuer Glasfaser-Router mit Wi-Fi 7

Heute Mittag haben wir euch noch auf ein Angebot rund um den Fritz!Repeater 2700 aufmerksam gemacht, einen WLAN-Verstärker mit dem neuen leistungsstarken Wi-Fi-7-Standard. Falls ihr bei euch zu Hause bereits einen Glasfaser-Anschluss nutzt, kommt jetzt der passende Router inklusive Modem. Der Berliner Hersteller hat heute den Start der Fritz!Box 5630 bekannt gegeben.

Es handelt sich um eine verbesserte Variante der Fritz!Box 5530, die noch mit dem Wi-Fi-6-Standard unterwegs war. Alternativ gab es bisher die Fritz!Box 5690 Pro, die mit einem Preis von knapp 400 Euro aber deutlich teurer ist. Die Fritz!Box 5630 platziert sich in der Mitte, sie hat einen Listenpreis von 289 Euro.

Mit Internetgeschwindigkeiten von bis zu 2,5 GBit/s holt die kompakte FRITZ!Box das Maximum aus dem Glasfaseranschluss heraus. Ein 2,5 Gigabit-WAN/LAN-Port sowie 3 Gigabit-LAN-Ports sorgen für eine schnelle Anbindung per Kabel, intelligentes WLAN Mesh und Multi Link Operation für die beste drahtlose Verbindung. Im heimischen Netzwerk können Dank Wi-Fi 7 sogar WLAN-Datenraten von bis zu 2.880 MBit/s auf 5 GHz und bis zu 688 MBit/s auf 2,4 GHz erreicht werden.

Fritz!Box 5630 punktet mit dem gewohnten Komfort

Mit dabei sind natürlich auch alle Annehmlichkeiten, die man von einer Fritz!Box kennt und die viele von uns in den vergangenen Jahren zu schätzen gelernt haben. Ein Alleinstellungsmerkmal ist sicherlich das DECT-Modul, über das schnurlose Festnetz-Telefongeräte einfach verbunden werden können. Zudem können über die Fritz!OS-Oberfläche VPN, Kindersicherung, Mediaserver, NAS, Gastzugänge und mehr eingerichtet werden.

Die leistungsstarke FRITZ!Box lässt sich direkt an GPON- und AON-Glasfaseranschlüssen oder über den 2,5-Gigabit-WAN/LAN-Port an einem Glasfasermodem (ONT) betreiben. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, ob so schnelles Internet schon bei euch zuhause angekommen ist.