Laifen P3: Neuer kompakter Reise-Rasierer mit bis zu 100 Minuten Akkulaufzeit

Das Unternehmen Laifen ist hier bei uns im Blog bereits mehrfach in Erscheinung getreten. Der Hersteller konzentriert sich auf Körperpflegeprodukte wie elektrische und Schallzahnbürsten, Haartrockner und Rasierer. Mit dem Laifen P3 hat man nun einen neuen Elektrorasierer, vorgestellt der sich durch sein leichtes, reisefreundliches Design und eine moderne Ästhetik auszeichnet. Er richtet sich an Personen, die Wert auf Stil und Funktionalität legen, ohne dabei auf Leistung verzichten zu müssen.

Der P3 ist in den vier Farbvarianten Schwarz, Weiß, Blau und Grau erhältlich. Sein Gehäuse ist mit einer keramikähnlichen Monocoat-Oberfläche versehen, die nicht nur angenehm in der Hand liegt, sondern auch für einen sicheren Griff sorgt. Das Edelstahl-Klingen-Netz ermöglicht eine sanfte und zuverlässige Rasur.

Der P3 setzt zudem auf bewährte Technologie: Ein doppeltes Hochgeschwindigkeits-Linearmotor-L2-System ermöglicht 24.000 Schnitte pro Minute, während das ArcBlade-Rasiersystem mit einer Abdeckungsfläche von 146,2 Grad die Rasierleistung um bis zu 54 Prozent steigert. Eine ultradünne, hypoallergene Scherfolie mit einer Dicke von nur 0,55 Millimeter sorgt für eine sanfte Rasur, selbst bei empfindlicher Haut.

Praktisch für den Alltag und unterwegs

Mit bis zu 100 Minuten Akkulaufzeit und einer USB-C-Schnellladefunktion ist der P3 ideal für Reisen oder den täglichen Gebrauch. Eine *dreiminütige Schnellladung reicht darüber hinaus für etwa sieben Minuten Betriebszeit, so dass man auch dann schnell rasieren kann, wenn man einmal vergessen haben sollte, das Gerät aufzuladen. Zudem verhindert eine Reisesperre versehentliche Aktivierungen im Gepäck.

Das vollständig wasserdichte Design nach IPX7-Standard ermöglicht sowohl eine Nass- als auch eine Trockenrasur. Ein weiteres besonderes Highlight ist das transparente Designfenster, das von Supersportwagen inspiriert wurde und einen spannenden Einblick auf die Komponenten im Inneren des Rasierers freigibt. Es „verleiht der täglichen Pflegeroutine gleichzeitig eine unverwechselbare optische Note“, erklärt dazu auch der Hersteller.

Der Laifen P3 eignet sich besonders für Reisende und Berufstätige und kostet 159,99 Euro bei Amazon, im Laifen Store und bei ausgewählten Händlern. Als Bundle mit Reisetasche und rutschfester Unterlage liegt der Preis bei 189,99 Euro, bei Amazon zahlt man derzeit mit 179,99 Euro etwas weniger.