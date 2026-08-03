Laut des Apple-Analysten Jeff Pu von GF Securities steht das iPhone Air 2 bereits in den Startlöchern. Das Gerät soll im ersten Quartal 2027 auf den Markt kommen und mit fünf spannenden Neuerungen aufwarten, wie Pu in einer Research Note (via MacRumors) berichtet.

Eine der größten Aufwertungen ist eine zweite 48-Megapixel-Kamera auf der Rückseite. Während das aktuelle Modell mit einem Fusion-Objektiv arbeitet, soll das Ultraweitwinkelobjektiv als Ergänzung dienen. Genau diese fehlende zweite Kamera war für viele Nutzerinnen und Nutzer ein großes Argument gegen den Kauf des iPhone Air, gerade für Makro-Aufnahmen ist das ja ungemein praktisch.

Die Dynamic Island wird laut Pu etwas kleiner ausfallen und damit sicherlich Fans des schlichten Design freuen. Unter der Haube soll der A20-Pro-Chip für mehr Power sorgen: Gefertigt im 2-nm-Verfahren von TSMC, sei er laut Pu nicht nur schneller, sondern auch energieeffizienter als der aktuelle A19-Pro-Chip, der in einem 3 nm-Prozess gefertigt wird.

Netzwerk-Chips der nächsten Generation

Apple setzt nach Angaben von Jeff Pu zudem auf zwei neue Chips für Konnektivität: Den N2-Chip für drahtlose Netzwerke, der WiFi 7, Bluetooth 6 und Thread unterstützt, sowie den C2-Chip für 5G. Beide sollen die Leistung und Effizienz weiter steigern, besonders bei Funktionen wie AirDrop oder dem persönlichen Hotspot.

Trotz der Updates soll das iPhone Air 2 bei einigen bewährten Spezifikationen bleiben: Ein 6,5-Zoll-Display, 12 GB RAM und eine 18-Megapixel-Frontkamera mit Center Stage für perfekte Video-Calls. Apple soll laut Pu planen, das iPhone Air 2 zusammen mit dem iPhone 18 und dem günstigeren iPhone 18e im März 2027 zu veröffentlichen. Die Pro-Modelle iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max sowie das lang erwartete faltbare iPhone Ultra sollen schon in diesem September präsentiert werden.