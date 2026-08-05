Above: Neue Wander-App hilft bei Planung, Orientierung und Erinnerungen

Erst vor rund zwei Monaten haben wir über den damals neu erschienenen RSS-Reader Flat berichtet, der aus der Feder des deutschen Entwickler René Fischer stammt. Nun meldet sich Fischer mit einer weiteren praktischen Anwendung für das iPhone zurück, die allerdings ein ganz anderes Genre bedient: Above (App Store-Link).

Above richtet sich an alle Wanderbegeisterten, die ihre Routen nicht nur planen, sondern auch aufzeichnen und sich später an sie erinnern wollen. Die Anwendung ist für das iPhone im deutschen App Store erhältlich und benötigt zur Installation neben iOS 18.0 oder neuer auf dem Apple-Smartphone auch rund 21 MB an freiem Speicherplatz. Neben Deutsch stehen auch Englisch, Französisch und Italienisch als Lokalisierung bereit. Wer unbegrenzte Wanderungen in Above einpflegen und verwalten möchte, zahlt einen einmaligen In-App-Kauf in Höhe von 14,99 Euro und kann die App ohne weitere Zukäufe und Abos nutzen.

Above nutzt modernste Technologie, um Wanderwege in Echtzeit zu analysieren und aufzuzeichnen. Nutzer und Nutzerinnen können ihre geplanten Routen direkt in der App erstellen oder Touren von Plattformen wie hikr.org importieren. Während der Wanderung zeigt Above die aktuelle Position, den Fortschritt und das Höhenprofil auf topografischen Karten an. Besonders praktisch: Wetter- und Routenwarnungen informieren über relevante Änderungen oder Abweichungen.

Hat man die eigene Wandertour beendet, werden die Aufzeichnungen automatisch im persönlichen Tourenarchiv gespeichert, und das sogar inklusive Fotos, Notizen und allen wichtigen Tourdaten. Ein Highlight ist das automatische Gipfelbuch: Above erkennt Gipfel auf den aufgezeichneten oder importierten Touren und trägt sie automatisch ein. So behält man den Überblick über alle Besteigungen, inklusive Statistiken und Erinnerungen. Besonders praktisch ist die App auch für Mehrtagestouren, da Above Touren über mehrere Tage aufzeichnet und sie als eine zusammenhängende Wanderung speichert. So bleibt der Überblick erhalten, selbst bei längeren Abenteuern.

Erst drei komplette Touren aufzeichnen, dann einmal zahlen

Schon in der Basisversion von Above bereits umfangreiche Funktionen, nämlich die bereits erwähnte Planung von Wanderungen und Rundtouren, das Tourenarchiv und Gipfelbuch, eine Offline-Nutzung der Wanderkarte, einen GPX-Import und -Export sowie eine Synchronisation über Apples iCloud. Die Aufzeichnung von Touren kann man dreimal kostenlos testen, danach wird die einmalige Freischaltung in Höhe von 14,99 Euro fällig. Ein faires Konzept, wie ich finde.

Above legt darüber hinaus auch großen Wert auf Datenschutz: Es wird auf ein Benutzerkonto, Werbung und Tracking verzichtet. Alle Daten bleiben auf dem iPhone oder optional in der privaten iCloud der Nutzer und Nutzerinnen. Die App verzichtet zudem auf unnötige Datenverknüpfungen, so dass erfasste Informationen wie Geräte-ID oder Nutzungsdaten nicht mit der Identität verknüpft werden. Above ist akkusparend optimiert, um auch bei langen Touren im Freien zuverlässig zu funktionieren. Die topografischen Karten werden monatlich aktualisiert und stehen weltweit inklusive Wege, Orte und wichtiger Punkte zur Verfügung.

Die App richtet sich vor allem an Wanderfans, die ihre Touren nicht nur funktionell, sondern auch emotional planen möchten. Wer sich für die Ästhetik von Landschaften begeistert oder vorab wissen will, welche Aussichten ihn auf einer Route erwarten, wird in Above sicherlich ein praktisches Werkzeug finden. Aber auch für Neulinge ist die App interessant, da die detaillierten Karten und Warnungen dabei helfen, sich ein besseres Bild von der Strecke zu machen und Ängste vor unbekannten Wegen abzubauen. Weitere Informationen zu Above gibt es abschließend auch auf der offiziellen Website zur App.