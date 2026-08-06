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Madden NFL 27 landet auf Apple Arcade: Football-Fans dürfen sich freuen

American Football für iPhone und iPad

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Klar, „Soccer“ gewinnt in den Vereinigten Staaten zusehends an Boden, keine Frage. Trotzdem thront American Football dort nach wie vor unangefochten auf dem Sportthron, und logischerweise darf ein passendes Mobile-Game dafür nicht fehlen. Ab sofort ist es soweit: Alle Apple-Arcade-Abonnenten bekommen mit Madden NFL 27 frischen Nachschub für iPhone und iPad.

Dass hier ordentlich Spielspaß zu erwarten ist, lässt sich bereits am Vorläufer ablesen. Obwohl Madden NFL 26 hierzulande auf ein kostenloses Download-Modell samt zahlreicher In-App-Käufe setzte, überzeugte es die deutsche Fangemeinde auf ganzer Linie: Im App Store sammelte der Titel starke 4,7 von 5 Sternen bei mehr als 5.000 Bewertungen. Diese Ausgangslage bildet somit die ideale Basis für eine waschechte Premium-Version innerhalb von Apple Arcade. Und zwar völlig ohne nervige Werbeeinblendungen sowie zusätzliche Kaufanreize.


Zwei Spielmodi in Madden NFL 27

Gameplay von Madden NFL 27
Das Gameplay von Madden NFL 27.

Wer sofort loslegen will, findet in den etablierten Spielarten „Franchise“ und „Quick Play“ seinen Einstieg. Beide setzen auf dynamische Spielerbewertungen, die sich unmittelbar an realen NFL-Leistungen orientieren, wodurch das virtuelle Geschehen stets nah am echten Sportgeschehen bleibt. Besonders der Franchise-Modus sticht dabei heraus: Angetrieben von einer Story-Engine, die wöchentlich neue Inhalte nachliefert, schlüpft man in die Rolle eines General Managers. In dieser Funktion gilt es, über mehrere Saisons hinweg Handlungsstränge zu lenken, sich die Gunst der Fans zu sichern und nach und nach ein Team aufzubauen, das ernsthaft um die Meisterschaft mitspielen kann.

Beschränkt bleibt der Spielspaß dabei keineswegs auf iPhone und iPad, denn Madden NFL 27 steht zusätzlich für Apple TV sowie den Mac bereit. Sämtliche Plattformen unterstützen dabei den Einsatz von Gamecontrollern. Angesichts des actionreichen Spielgeschehens auf dem Feld dürfte dies ohnehin die deutlich komfortablere Steuerungsvariante sein.

Unbekannte App
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Entwickler: Unbekannt
Preis: Kostenlos

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Freddy
Freddy
Seit 2010 als (Mit)-Gründer dabei, habe ich die zahlreichen Gerüchte rund um neue Apple-Produkte immer im Blick. Im Bereich Smart Home teste ich liebend gerne Saug- und Wischroboter, schaue mir HomeKit- und Matter-Gadgets an und fülle unsere Social Media-Kanäle bei Instagram, TikTok und Threads mit Leben.

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