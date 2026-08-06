iPhone-Navigation auf dem Wasser: CarPlay zieht in Pontoon-Boote ein

Apple CarPlay ist bisher als intelligente Verbindung zwischen iPhone und Fahrzeugdisplay bekannt, um iPhone-Funktionen auf den Auto-Bildschirm zu bringen. Wie nun MasterCraft Boat Holdings bekanntgegeben hat, stattet der Hersteller seine kommenden Crest- und Balise-Pontonboote mit CarPlay aus. Da die herkömmliche Navigation von Google Maps und Apple Karten auf dem Wasser nicht gegeben ist, setzt das Unternehmen auf die spezialisierte Boots-Navigations-App „Savvy Navvy„.

Wer das nötige Kleingeld für ein Crest- oder Balise-Pontonboot in die Hand nimmt, bekommt in der Modellreihe 2027 erstmals Zugang zu CarPlay. Im Kaufpreis enthalten ist ein zeitlich begrenztes Abonnement für Savvy Navvy, das danach ab 69 Euro pro Jahr angeboten wird. Über die Savvy Navvy App gibt es dann Seekarten, GPS-Tracking, eine intelligente Routenführung sowie Live-Wettervorhersagen. Darüber hinaus stehen alle weiteren für CarPlay verfügbaren Apps zur Verfügung.

„Bootsfahrer wünschen sich schon seit Jahren ein modernes Infotainment-System“, sagt Jelte Liebrand, Gründer und CEO von Savvy Navvy. „Plane deine Tour vom Sofa aus, steig an Bord, und schon ist alles am Steuerstand eingerichtet. Keine komplizierten Synchronisierungsschritte – es funktioniert einfach. Savvy Navvy für CarPlay läuft auf iOS und Android mit jedem kompatiblen Display. Ich freue mich riesig, dass Crest und Balise ihren Bootsfahrern CarPlay zur Verfügung stellen.“

Savvy Navvy App bietet CarPlay für alle Boote

Wer nicht sofort zu einem neuen Boot greifen möchte, aber die Vorzüge von CarPlay, besser gesagt „BootPlay„, nutzen will, kann die Savvy Navvy App auch ohne ein Crest- oder Balise-Pontonboot nutzen. Die App hat das entsprechende Update für alle Nutzer und Nutzerinnen bereitgestellt, sodass lediglich ein kompatibles CarPlay-Display notwendig ist. Verschiede, externe Nachrüstlösungen gibt es im Fachhandel zuhauf.