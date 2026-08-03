Dreame Pocket Neo 2: Dieser Haartrockner pustet euch weg

Vor kurzem war ich ein paar Tage bei meiner Schwester zu Besuch und habe einen Haartrockner benötigt. Nicht zwingend für meine Haare, sondern um mal wieder irgendwelche nassen Sachen der Kinder trocken zu föhnen. Und was drückt sie mir da in die Hand? Einen uralten Remington-Haartrockner, wie er wohl noch in vielen Haushalten zu finden ist. Warum nicht mal ein Upgrade? Und genau hier kommt der neue Dreame Pocket Neo 2 ins Spiel.

Der in Grau und Gold erhältliche Haartrockner des asiatischen Roboter-Herstellers ist kürzlich in der zweiten Generation erschienen. Offiziell 129 Euro teuer, bekommt ihr den Dreame Pocket Neo 2 schon jetzt für unter 100 Euro. Damit ist er sogar günstiger als die erste Generation, die schon seit einigen Jahren auf dem Markt ist. Aber was genau hat sich eigentlich verändert?

Das sind die Neuerungen der zweiten Generation

Das können wir ziemlich schnell abhandeln: Quasi gar nichts. Auch der Dreame Pocket Neo 2 verfügt über einen Motor, der bis zu 110.000 Umdrehungen pro Minute schafft und die Luft so auf 70 Meter pro Sekunde beschleunigt. Das sind umgerechnet übrigens 252 Kilometer pro Stunde und ich habe die Sache professionell für euch überprüft. Hier das Ergebnis:

Auch in Sachen Stromverbrauch, Gewicht oder Design gibt es absolut keine Unterschiede. Die einzige Neuerung beim Dreame Pocket Neo 2 sind die zwei neuen Lockenaufsätze, mit denen sich natürliche Locken in beide Richtungen stylen lassen. Die Aufsätze können einfach aufgesetzt und arretiert werden. Wie gut oder schlecht sich damit Locken erzeugen lassen, das kann ich euch mangels kurzer Haare aber leider nicht konkret mitteilen. Ebenfalls im Lieferumfang enthalten sind eine Unfrizz-Düse für glatteres Haar und eine praktische Transporttasche.

Die Bedienung des Dreame Pocket Neo 2

Das klappbare Design finde ich ungemein praktisch für Reisen, denn so nimmt der Haartrockner einfach weniger Platz ein – und dank der Tasche hat man immer alles dabei. Dank des Gelenks kann man den Haartrockner auch zu einem echten Lockenstab verwandeln. Was mir aufgefallen ist: Das Kabel der zweiten Generation ist gut 30 Zentimeter länger, das kann im Fall der Fälle sehr praktisch sein.

Die Bedienung des Föhns ist denkbar einfach: Mit dem Power-Schalter können zwei verschiedene Geschwindigkeiten aktiviert werden. Zudem kann der Dreame Pocket Neo 2 kalte Luft, warme Luft, heiße Luft oder abwechselnd kalte und heiße Luft pusten. Und wie bereits erwähnt, sind die erzeugen Windgeschwindigkeiten wirklich beeindruckend. Und was den Motorsound angeht (klingt ja fast wie ein Autotest), ist der Dreame Pocket Neo 2 auch deutlich angenehmer als die alte Remington-Kiste. Weniger als 60 Dezibel sollen dank eines 6-stufigen Geräuschreduzierungssystems erreicht werden.

Zudem verspricht Dreame, dass die Temperatur des Haartrockners auf 57 Grad limitiert ist. 300 Mal pro Sekunde wird von einem kleinen Chip die Temperatur gemessen, so dass zum Beispiel Verbrennungen der Kopfhaut oder Beschädigungen des Haars verhindert werden.

Warum der Dreame Pocket Neo 2 allerdings als zweite Generation auf den Markt kommen musste, erschließt sich mir aufgrund der wenigen Neuerungen nicht wirklich. Empfehlen kann ich euch den Dreame Pocket Neo 2 zudem nur, wenn ihr tatsächlich etwas mit den Lockenaufsätzen anfangen könnt. Soll es einfach nur ein kompakter und leistungsstarker Haartrockner sein, dann gibt es mit dem Dreame Mini eine deutlich günstigere und ebenso schicke Alternative für nur 39 Euro.

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