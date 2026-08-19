Joyroom: Apple Watch Powerbank in neuer Version, Altbestand zum Schnäppchenpreis

Wir haben schon öfters über die einfache, aber nützliche Apple Watch Powerbank von Joyroom gesprochen. Da ein Nachfolger im Sortiment ist, bekommt ihr die alte Powerbank jetzt extrem günstig. Mit dem zusätzlichen Gutschein an der Kasse bezahlt ihr nur noch 10,19 Euro statt 16,99 Euro, allerdings müsst ihr zur Farbe Hellblau greifen.

Mit 2.500 mAh ist die Powerbank ultra-kompakt und kann die Watch, je nach Modell, drei bis viermal aufladen. Eine Schnellladung ist zwar nicht mit an Bord, doch als Notfall-Akku ist die kleine Powerbank sehr gut geeignet. Auch auf Reisen ist der kleine Akku Gold wert, da man so auf das Ladekabel verzichten kann.

Die Verarbeitung ist einfach, die Funktionalität aber gegeben. Wer möchte, kann das USB-C-Kabel nicht nur als Trageschlaufe nutzen, sondern auch ein iPhone aufladen. Da die Kapazität begrenzt ist, kann man so aber nur ein paar Prozentpunkte nachtanken.

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Neuauflage mit Display und doppelt so viel Akku

Mit 24,99 Euro statt 29,99 Euro bietet Joyroom eine Neuauflage der beliebten Apple Watch Powerbank an, die mit 5.000 mAh doppelt so groß ist. Darüber hinaus steht auch ein Display bereit, das über den aktuellen Akkustand informiert und zudem als Echtzeit-Ladeanzeige fungiert. Da es diesmal 5 Watt Leistung gibt, unterstützt die Powerbank den Schnelllademodus für kompatible Apple Watch-Modelle. Damit könnt ihr innerhalb von 30 Minuten rund 50 Prozent nachtanken.

Ein zusätzliches USB-C-Kabel ist auch hier mit dabei, um zum Beispiel ein iPhone aufzuladen. Als kleines Extra ist sogar noch ein weiteres Kabel mit Lightning integriert, um ältere Geräte aufzuladen zu können. Mit 140 Gramm und Abmessungen von 11 x 6,3 x 1,5 Zentimeter ist die Powerbank im Vergleich zum Vorgänger etwas größer, bietet dafür aber auch mehr Akku und ein Display.

Um eigene Eindrücke abliefern zu können, schaue ich mir die Neuauflage in Kürze im Detail für euch an.

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