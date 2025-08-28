Du betreibst aktives Anbieter-Hopping, um möglichst wenig fürs Musikstreaming zu bezahlen? Dann kommt das neue Angebot von Amazon Music Unlimited genau richtig. Die ersten 3 Monate sind aktuell komplett kostenlos, zudem können bis zu 6 Personen das Abo nutzen, da Amazon den Familien-Tarif gratis anbietet. Nach der Testphase kostet das Abonnement 16,99 Euro pro Monat, allerdings kannst du vor Ablauf kündigen, damit keine Folgekosten entstehen.

Amazon Music Unlimited: Familienmitgliedschaft 3 Monate gratis statt 50,97 Euro (Amazon-Link)

Das bietet Amazon Music Unlimited

Amazon Music Unlimited bietet Zugriff auf über 100 Millionen Songs – und das komplett werbefrei. Viele Titel stehen sogar in Ultra HD oder 3D Audio zur Verfügung, inklusive Formaten wie Dolby Atmos und 360 Reality Audio. Ergänzt wird das Angebot durch Tausende kuratierte Playlists und Radiosender, passend zu jeder Stimmung und Gelegenheit.

Die Musik kannst du ganz flexibel genießen: Unterwegs über die App auf Smartphone oder Tablet, am Desktop im Browser oder zu Hause über Amazons smarte Lautsprecher. Besonders bequem wird es mit Alexa, denn ein einfacher Sprachbefehl wie „Alexa, spiele Coldplay“ oder „Alexa, spiele die Playlist Filmmusik“ reicht aus, um die passende Musik abzuspielen.

Jetzt das Gratis-Angebot nutzen

Ein starkes Angebot für alle, die den Streamingdienst in Ruhe testen wollen – mit riesiger Musikauswahl, HiFi-Soundqualität und bequemer Sprachsteuerung. Es ist ziemlich selten, dass Amazon den Familien-Tarif gratis anbietet. Also: Klicke auf den Link uns sichere dir und deiner Familie tolle Musik zum Nulltarif.