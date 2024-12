Das stärkste Waipu.tv Angebot: Mit Disney+ und 4K Stick für 59,99 Euro

Der Black Friday ist Geschichte – und im November war natürlich auch Waipu.tv im Angebot. Jetzt legt der Anbieter mit einem weiteren Angebot noch einen obendrauf. Bereits im vergangenen Monat konntet ihr das Perfect Plus Paket zusammen mit Disney+ Standard mit Werbung für 108 Euro buchen. Jetzt wird es noch einmal bedeutend günstiger.

Das neue Angebot beinhaltet ebenfalls Waipu.tv Perfect Plus sowie Disney+ Standard mit Werbung. Zusätzlich gibt es noch den praktischen 4K Stick. Der Preis für ein Jahr: 59,99 Euro (zum Angebot). Das ist schon eine echte Ansage, denn pro Monat bezahlt ihr hier nur 5 Euro.

Praktischer Stick und keine Werbung für Kinder

Disney+ kommt in diesem Bundle in der Standard-Konfiguration, also mit HD-Auflösung und 5.1 Sound. Immerhin sind zwei Streams gleichzeitig möglich. Für Serien-Junkies ist die Auflösung vielleicht nichts, ich finde Disney+ aber für Kinder ganz spannend. Immerhin sind etliche Animationsfilme mit inklusive, perfekt für die dunkle Jahreszeit. Zudem wird im Kinder-Modus von Disney+ keine Werbung ausgespielt, was ich sehr fair finde. Ebenfalls klasse: Falls ihr bereits Disney+ nutzt, könnt ihr das Konto mit diesem Angebot verknüpfen.

Zum 4K Stick von Waipu.tv habe ich bereits einen ausführlichen Erfahrungsbericht geschrieben. Den kann man aus meiner Sicht auf jeden Fall mal mitnehmen. Für den Apple TV im Wohnzimmer ist er sicherlich keine Konkurrenz, aber vielleicht habt ihr ja noch ein zweites TV-Gerät im Schlafzimmer oder Jugendzimmer. Hier macht der Waipu.tv Stick auf jeden Fall eine gute Figur.

Und dann wäre da ja noch Waipu.tv Perfect Plus, das ihr ebenfalls für die 59,99 Euro ein Jahr lang nutzen könnt. Hier sind 285 TV-Sender in HD mit dabei, unter anderem die Privaten von ProSieben und RTL. Zudem gibt es 100 Stunden Aufnahmespeicher und Zugriff auf die Mediathek von Waipu. Bitte beachtet, dass ihr das Jahrespaket rechtzeitig per Mausklick kündigen müsst, andernfalls wird es für 19,99 Euro monatlich kündbar fortgesetzt.

Waipu.tv 4K Stick + Perfect Plus + Disney+ 249,99 EUR 59,99 EUR jetzt buchen