Apple Watch: Einige Design-Änderungen von iOS 19 auch für die Smartwatch geplant

In diesem Jahr wird aller Voraussicht das neue iOS 19 wohl erstmals auf der WWDC-Keynote im Juni vorgestellt werden. Neben iOS 19 dürfte es auch erste Einblicke in andere Apple-Betriebssysteme geben, die gleichermaßen aktualisiert werden. Eines davon ist auch watchOS für die Apple Watch.

Wie nun der Bloomberg-Redakteur und Apple-Analyst Mark Gurman in der neuesten Ausgabe seines „Power On“-Newsletters berichtet, soll das für dieses Jahr geplante große Software-Update für die Apple Watch nur einige der für iOS 19 geplanten UI-Änderungen enthalten. WatchOS 12 solle laut Gurman keine komplette Überarbeitung der Benutzeroberfläche spendiert bekommen.

Im Q&A-Bereich seines Newsletters schreibt Gurman, dass die Apple Watch „hier und da neue Oberflächen-Elemente“ erhalten werde, diese aber nicht das gleiche Ausmaß wie bei iOS 19 haben werden. iOS 19 solle von visionOS, das Betriebssystem für das Apple Vision Pro-Headset, inspiriert sein und viele transparente, glasartige UI-Elemente und subtile Lichteffekte aufweisen. Eine wichtige Änderung soll auch der Wechsel auf abgerundete Icons und Schaltflächen sein.

Der israelische Blog The Verifier hatte bereits zuvor berichtet, dass das neue watchOS 12 einige Elemente von visionOS aufweisen werde (via MacRumors):

„watchOS wird schließlich ‚Elemente‘ von visionOS haben, einschließlich eines Looks, der kühner, leicht transparent und mit einer schwebenden Ästhetik ist. Schaltflächen, Menüs, Icons und andere Elemente der Benutzeroberfläche werden Berichten zufolge aufgefrischt, wobei Apple ‚an mehreren Ideen‘ für den Startbildschirm arbeitet. The Verifier weiß nicht, wann diese Design-Änderungen kommen werden, da die Funktionen angeblich noch in der Entwicklung sind.“

Anders als The Verifier scheint sich Mark Gurman sicher zu sein, dass die Design-Änderungen als Teil von watchOS 12 später in diesem Jahr umgesetzt werden. Er gibt zudem an, dass Apple auch eine Reihe neuer Features für die Apple Watch plane, die als „Powered by Apple Intelligence“ bezeichnet werden. Bislang verfügen die aktuellen Modelle der Apple Watch nicht über eine Apple Intelligence-Anbindung, da die Sprachmodelle zu viel lokalen Speicherplatz benötigen würden. Es ist allerdings denkbar, dass Apple Intelligence-Funktionen ab watchOS 12 über ein gekoppeltes iPhone realisiert werden könnten.

Sicher sein bezüglich der neuen watchOS 12-Features werden wir wohl am 9. Juni dieses Jahres sein, wenn Apple im Rahmen der Eröffnungs-Keynote der Entwicklerkonferenz WWDC 2025 die neuen Software-Updates für viele Apple-Geräte im Detail vorstellen wird. Mit einem offiziellen Release von watchOS 12 dürften wir dann im September oder Oktober dieses Jahres rechnen, wenn auch neue Produkte vorgestellt werden.