Feuerwear Lightline Day: Jetzt schon den 14. Mai für den Sonderverkauf vormerken

Wer die Produkte vom Upcycling-Unternehmen Feuerwear schätzt, wird sicherlich auch schon einmal vom Lightline Day gehört haben. Einmal im Jahr gibt es einen Sonderverkauf eines speziellen und limitierten Materials der Feuerwehr in Neongelb. In diesem Jahr wird es am 14. Mai 2025 soweit sein.

„Einmal im Jahr bringen wir eine streng limitierte Sonderedition in neongelbem Feuerwehrschlauch auf den Markt – die Lightline Diese Farbe ist eine absolute Ausnahme. Deshalb ist sie nur für einen einzigen Tag erhältlich – in stark begrenzter Stückzahl. Seit Jahren ist sie fester Bestandteil unserer Kollektion und bei vielen Feuerwear-Fans das Highlight des Jahres. Damit alle die gleiche Chance haben, bieten wir mehrere Verkaufsstarts über den Tag verteilt an. Wer schnell ist, hat die besten Karten.“

So berichtet Feuerwear auf der Info-Sonderseite zum Lightline Day. Und wie wir in der Vergangenheit gelernt haben, wird es wohl auch dieses Jahr wieder einen großen Ansturm geben.

Die neongelben Produkte aus Feuerwehrschlauch waren in den letzten Jahren schnell ausverkauft, auch deswegen legt man sich jetzt ganz besonders ins Zeug. Erstmals wird es in diesem Jahr nicht nur drei, sondern vier Verkaufsstarts über den Tag verteilt geben, nämlich um 6 Uhr, 9 Uhr, 12 Uhr und 17 Uhr. Am Lightline Day werden die dazu die Server-Kapazitäten massiv aufgerüstet: An diesem speziellen Tag arbeiten Server, deren Kapazität weit über 10.000 Prozent der normalen Kapazität umfasst.

Am 14. Mai wird es darüber hinaus erstmals drei neue Produkte im Neon-Look zu ergattern geben. Welche Produkte es geben wird und welche Produktneuheiten erstmals in Neongelb zu haben sein werden, will Feuerwear wie immer nach und nach auf der eigenen Website, im Newsletter sowie auch in den eigenen Social Media-Kanälen bei Facebook, Instagram und TikTok verraten. Vorab schon einmal wichtig zu wissen: Aufgrund der enormen Nachfrage ist der Warenkorb am 14. Mai 2025 pro Person auf fünf Artikel beschränkt, zudem sollte man sich vorab ein Kundenkonto bei Feuerwear erstellen, damit es mit der Bestellung schnell und einfach klappt.

Habt ihr in den vergangenen Jahren schon mal versucht, ein Lightline-Produkt zu ergattern? Hat es geklappt oder hattet ihr keinen Erfolg?