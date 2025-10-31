Soundcore startet Halloween-Bundles aus Lautsprechern und Lichtern

Für die Halloween-Party heute Abend kommt diese Aktion ein bisschen zu spät, aber vielleicht wolltet ihr euch ja ohnehin mit einem leistungsstarken Soundcore-Lautsprecher für die Zukunft ausstatten. Aktuell bekommt ihr den Soundcore Rave 3S oder den Soundcore Boom 2 Plus zusammen mit smarten Stimmungslichtern von Eufy zum Sonderpreis. Auf Amazon findet ihr dafür eine eigene Aktionsseite.

Das Highlight und ein geeigneter Kandidat für die nächste Karaoke-Party oder das Weihnachtssingen in eurem Wohnzimmer ist die Rave 3S. Dieser XXL-Bluetooth-Speaker ist ein richtig dicker Brocken und kommt nicht nur mit zwei drahtlosen Mikrofonen, sondern auch mit spannenden KI-Funktionen. So könnt ihr beispielsweise aus allen Songs die Stimme entfernen und selbst singen. Das klappt ziemlich gut, wie wir in unserem Testbericht festgehalten haben.

Mein Highlight ist das Paket aus Soundcore Rave 3S und zwei Eufy E10 Stehlampen. Der aktuelle Preis bei Amazon für alle drei Produkte liegt bei rund 420 Euro, mit dem Gutscheincode RAVEHWEEN2 sinkt der Preis auf 329,99 Euro. Außerdem stehen folgende Bundles zur Auswahl, die jeweiligen Gutscheincodes findet ihr auf der Aktionsseite von Amazon:

Rave 3S + Eufy E22 Permanente Lichterkette für 319,99 Euro

Boom 2 Plus + Eufy E22 Permanente Lichterkette für 249,99 Euro

Rave 3S + Eufy Stehlampe E10 für 299,99 Euro

Boom 2 Plus + Eufy Stehlampe E10 für 229,99 Euro

Angebot soundcore Boom 2 Plus Outdoor Lautsprecher, 140W, 2+2 Channel, BassUp 2.0, 20h,... Dröhnender Bass mit 140 W max: Spüre den Bass in jedem Lied mit zwei Woofern für tiefe und klare Töne. Dank BassUp 2.0 erhöht sich die...

2+2 Stereoklang: Zwei 50W Woofer und zwei 20W Tweeter sorgen für tiefe Bässe und kristallklare Höhen. Die intelligente Crossover-Technologie stimmt...

Das ist mein schauriger Plan für angsterfüllte Kinder

Wenn es nachher dunkel wird, sieht der Plan an meiner Haustür wie folgt aus: Zunächst locke ich die Kinder mit smarter Außenbeleuchtung von Philips Hue an mein Haus. Freundlich pulsierende Leuchtstreifen und Lichterketten schmücken meinen Vorgarten. Zudem sorgt ein Sonos Move für ein wenig gespenstische Stimmung mit der passenden musikalischen Untermalung.

Sobald die Kinder dann auf die Philips Hue Secure Video Doorbell drücken, wird ein Lichtalarm ausgelöst und sämtliche Lampen im Außenbereich blitzen 5 Mal auf. In diesem Moment der faszinierten Kinderaugen greife ich zum Mikrofon des Soundcore Rave 3S Speakers, der hinter den Kindern im Verborgenen steht. Ich habe mir bereits ein paar Sprüche notiert, die ich mit schauriger Stimme vorlesen werde:

Ich habe schon auf euch gewartet

Kommt in meinen dunklen Keller

Her mit euren Süßigkeiten

Buh!

Lauft, solange ihr es noch könnt

Fällt euch noch etwas ein? Ich bin sehr an besonders erschreckenden Sätzen interessiert!