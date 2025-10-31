Acefast AceFit Air: Open-Ear-Kopfhörer zum Knallerpreis von nur 29,39 Euro kaufen

Es ist noch gar nicht so lange her, dass wir über einen Kracher-Deal vom Zubehör-Hersteller Acefast berichtet haben. Das Angebot gilt übrigens noch immer: Die 3-in-1 Qi2-Ladestation für iPhones, AirPods und die Apple Watch bekommt ihr für kleine 13,99 Euro statt sonst üblicher 39,99 Euro bei Amazon.

Nun meldet sich Acefast mit einem weiteren tollen Deal zurück. Dieses Mal handelt es sich um die Open-Ear-Kopfhörer des Herstellers, die Acefast AceFit Air. Erhältlich in zwei Farben – Schwarz und Weiß – setzen die Kopfhörer auf ein offenes Design am Ohr. Das heißt: Die Ohrhörer werden nicht in den Gehörgang einsetzt, sondern liegen an der Ohrmuschel an und transportieren von dort aus den Klang in das Ohr. Aus diesem Grund setzen Open Ear-Modelle auch auf ein Bügeldesign, bei dem in den meisten Fällen ein kleiner Haken über das Ohr geführt wird, an dessen Ende sich meist eine kleine Verdickung mitsamt des verbauten Akkus oder der Elektronik befindet.

Die Acefast AceFit Air verfügen laut Hersteller über eine 20 x 8 mm große Audio-Treiber-Einheit inklusive einer 3-Magneten-Klangeinheit, die unter anderem für einen klaren Klang und tiefen Bass sorgen sollen. Darüber hinaus gibt es eine eigene Acefast-App, mit der sich der Sound über eine Equalizer-Funktion weiter anpassen lässt. Für einen bequemen Sitz kommen Ohrbügel aus luftfahrtgeeignetem und nur 0,7 mm dicken Titandraht mit Memory-Effekt samt einem weichen Silikonüberzug zum Einsatz. Das Gewicht eines Ohrhörers beträgt lediglich 7,1 Gramm.

Wer viel und länger Musik hört, kann beim Acefast AceFit Air von einer bis zu sechsstündigen Akkulaufzeit mit einer Ladung profitieren. Dafür sorgt auch der integrierte Bluetooth 5.4-Chip, der einen bis zu 30 Prozent geringeren Energieverbrauch im Vergleich zu anderen Kopfhörern aufweist und auch eine Multipoint-Verbindung mit bis zu zwei Geräten sowie einen nahtlosen Wechsel zwischen diesen aufweist. Über eine Schnellladefunktion kann man bis zu eine Stunde lang Musik hören nach einer nur fünfminütigen Ladezeit.

Ladecase der Acefast AceFit Air ist nur rund 2,6 cm dick

Eine doppelte Mikrofon-ENC-Geräuschunterdrückung reduziert bis zu 99 Prozent des Hintergrundgeräusches bei Telefonaten und stellt sicher, dass die eigene Stimme während des Anrufs immer klar gehört wird. Wichtig zu erwähnen: Über eine integrierte aktive Geräuschunterdrückung verfügt der Acefast Acefit Air nicht – was aber bei Open Ear-Kopfhörern auch nicht wirklich Sinn ergeben würde, da sie mit ihrem offenen Design darauf ausgelegt sind, auch die Umgebung wahrnehmen zu können. Sie sind daher eine gute Wahl für Outdoor-Sportarten und das Leben in der Stadt.

Das vom Hersteller mitgelieferte Ladecase ist an den Ecken abgerundet und mit 2,64 cm zudem sehr schmal: Es passt daher hervorragend in jede Hosentasche, Rucksack oder das Reisegepäck. Aufgeladen wird das Transport- und Ladecase über einen USB-C-Anschluss, der sich auf der Unterseite des Cases befindet. Ein graues USB-A-auf-USB-C-Kabel wird vom Hersteller mitgeliefert. Eine kabellose Lademöglichkeit über Qi2 gibt es in dieser Preisklasse nicht, dafür aber eine Wasserdichtigkeit nach IP54, die die Nutzung bei schweißtreibenden Trainings oder im Regen ermöglicht.

Bei Amazon gibt es sowohl die weiße als auch die schwarze Farbvariante der Acefast AceFit Air bei Amazon nun mit einem satten Rabatt. Statt des üblichen Standardpreises in Höhe von 83,99 Euro zahlt ihr nach dem Antippen des Coupon-Häkchens auf der Produktseite sowie dem Einsetzen des Rabattcodes OXTZBROV für weitere 40 Prozent Preisnachlass nur noch 29,39 Euro für die Open-Ear-Kopfhörer. Sollte der Rabattcode nicht sofort erkannt werden, hilft es, die Seite zu aktualisieren. Das Angebot gilt in dieser Kombination noch bis zum 26. November dieses Jahres.