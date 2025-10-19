RainViewer: Bewährte Wetter-App mit komplett überarbeiteten Live-Aktivitäten

Die Wettervorhersage- und Regenradar-App RainViewer war bei uns im Blog schon mehrfach präsent. Die Anwendung konzentriert sich vornehmlich auf Niederschlagsinfos und -karten für die ganze Welt, bietet darüber hinaus aber auch stündliche und tägliche Wettervorhersagen sowie Infos zu Sonnenauf- und Sonnenuntergang, Luftqualität, Unwetterwarnungen und mehr.

Rain Viewer (App Store-Link) lässt sich kostenlos auf das iPhone, das iPad und die Apple Watch herunterladen und benötigt zur Installation mindestens iOS/iPadOS 15.0 oder watchOS 10.0 oder neuer. Die rund 146 MB große Anwendung steht auch komplett in deutscher Sprache zur Verfügung und lässt sich über ein Abonnement mit zusätzlichen Funktionen versehen, das im Jahr 18,99 Euro kostet.

Nun meldet sich das US-amerikanische Entwicklerteam von MeteoLab mit einem frischen Update für RainViewer zurück. Die jetzt erfolgte Aktualisierung hebt die Anwendung auf Version 7.5 an und bietet einige Verbesserungen, die sich vor allem auf die Live-Aktivitäten der Anwendung beziehen. Laut Aussage des Entwicklerteams hat man die Live-Aktivitäten „von Grund auf neu gebaut und die unzuverlässige Architektur ersetzt, die für Duplikate, veraltete Daten und auf dem Sperrbildschirm festhängende Live Activities sorgte“.

Das sind die Änderungen, die mit dem Update auf Version 7.5 Einzug gehalten haben:

Automatische Initialisierung beim Öffnen der App – es müssen keine einzelnen Favoriten mehr aufgerufen werden.

Backend-Push-Updates, synchronisiert mit dem Aktualisierungszyklus der Regenvorhersage (alle 10 Minuten).

Live Activities schließen sich automatisch, sobald der Niederschlag endet, in der Regel binnen zehn Minuten.

„Veraltet“-Hinweis, wenn 15 Minuten lang keine Updates eintreffen – veraltete Daten sind sofort erkennbar.

Timer mit Countdown bis zum Beginn als auch zum Ende des Niederschlags.

Darüber hinaus hat man auch an den Einstellungen der Live-Aktivitäten gearbeitet. Es gibt nun eine Feinsteuerung, wann die Live-Aktivitäten erscheinen, was sich global oder per Standort einrichten lässt. Auch der Schwellenwert für die Niederschlagsintensität kann nun festgelegt werden, von „jeglicher erkannter Niederschlag“ bis „nur starker Regen oder Hagel“. Die Live-Aktivitäten bleiben bis zu 8 Stunden aktiv und werden mit kontinuierlichen Radar-Updates versorgt.

Ebenfalls neu ist ein verfeinertes blaues App-Symbol auf dem iOS-Home-Bildschirm und in den Systemoberflächen. Darüber hinaus gibt es auch die üblichen Fehlerbehebungen in der App. Wie oben bereits erwähnt, steht RainViewer kostenlos mit optionalen Abo-Käufen im deutschen App Store zum Download bereit und wird dort im Durchschnitt mit 4,3 Sternen in den Reviews bewertet.