Interne Kritik: Neue Siri-Version soll noch nicht überzeugen

Mit iOS 26.4 will Apple eine überarbeitete Version von Siri vorstellen, die erstmals vollständig auf Apple Intelligence basiert. Doch offenbar läuft hinter den Kulissen nicht alles rund, denn einige Mitarbeiter sollen mit der Leistung der neuen Version unzufrieden sein.

Laut Mark Gurman von Bloomberg, der die Informationen in seinem aktuellen Power On-Newsletter teilt, haben einige Software-Ingenieure bei Apple „Bedenken“ hinsichtlich der Funktionsweise der neuen Siri geäußert. Konkrete Details zu den Problemen nannte er allerdings nicht.

Wann schließt Siri endlich auf?

Apple hat noch etwas Zeit, um mögliche Schwächen auszubügeln, denn voraussichtlich mit iOS 26.4, das im März oder April erscheint, soll die neue Version von Siri auf den Markt kommen. Die neue Siri hat Apple erstmals auf der WWDC 2024 vorgestellt. Sie soll deutlich intelligenter sein und drei zentrale Neuerungen mitbringen: Bildschirmwahrnehmung, persönlichen Kontext und In-App-Steuerung. In einer Demo zeigte Apple beispielsweise, wie Siri Informationen aus „Mail“ und „Nachrichten“ kombiniert, um eine Flugnummer oder Restaurantreservierung zu finden.

Zeitplan unter Druck

Eigentlich sollte die neue Siri-Version schon mit iOS 18.4 erscheinen, doch Apple verschob den Start. Im Juni erklärte CEO Tim Cook, man mache „gute Fortschritte“ bei der Entwicklung einer personalisierteren Siri, die „im kommenden Jahr“ erscheinen soll.

Ob Apple den Zeitplan diesmal einhalten kann, bleibt jedoch offen. Sollten die gemeldeten Probleme bestehen bleiben, könnte sich der Start von Siri auf Basis von Apple Intelligence erneut verzögern, sodass iOS 26.4 ohne eines seiner größten Highlights auskommen müsste.