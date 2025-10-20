Interne Kritik: Neue Siri-Version soll noch nicht überzeugen

Soll mit iOS 26.4 kommen

FreddyKommentar schreiben zu Interne Kritik: Neue Siri-Version soll noch nicht überzeugen
Hinweis: Artikel enthält Affiliate-Links. Was ist das?

Siri auf einem iPhone.

Mit iOS 26.4 will Apple eine überarbeitete Version von Siri vorstellen, die erstmals vollständig auf Apple Intelligence basiert. Doch offenbar läuft hinter den Kulissen nicht alles rund, denn einige Mitarbeiter sollen mit der Leistung der neuen Version unzufrieden sein.

Laut Mark Gurman von Bloomberg, der die Informationen in seinem aktuellen Power On-Newsletter teilt, haben einige Software-Ingenieure bei Apple „Bedenken“ hinsichtlich der Funktionsweise der neuen Siri geäußert. Konkrete Details zu den Problemen nannte er allerdings nicht.


Wann schließt Siri endlich auf?

Apple hat noch etwas Zeit, um mögliche Schwächen auszubügeln, denn voraussichtlich mit iOS 26.4, das im März oder April erscheint, soll die neue Version von Siri auf den Markt kommen. Die neue Siri hat Apple erstmals auf der WWDC 2024 vorgestellt. Sie soll deutlich intelligenter sein und drei zentrale Neuerungen mitbringen: Bildschirmwahrnehmung, persönlichen Kontext und In-App-Steuerung. In einer Demo zeigte Apple beispielsweise, wie Siri Informationen aus „Mail“ und „Nachrichten“ kombiniert, um eine Flugnummer oder Restaurantreservierung zu finden.

Zeitplan unter Druck

Eigentlich sollte die neue Siri-Version schon mit iOS 18.4 erscheinen, doch Apple verschob den Start. Im Juni erklärte CEO Tim Cook, man mache „gute Fortschritte“ bei der Entwicklung einer personalisierteren Siri, die „im kommenden Jahr“ erscheinen soll.

Ob Apple den Zeitplan diesmal einhalten kann, bleibt jedoch offen. Sollten die gemeldeten Probleme bestehen bleiben, könnte sich der Start von Siri auf Basis von Apple Intelligence erneut verzögern, sodass iOS 26.4 ohne eines seiner größten Highlights auskommen müsste.

Anzeige

Freddy
Seit 2010 als (Mit)-Gründer dabei, habe ich die zahlreichen Gerüchte rund um neue Apple-Produkte immer im Blick. Im Bereich Smart Home teste ich liebend gerne Saug- und Wischroboter, schaue mir HomeKit- und Matter-Gadgets an und fülle unsere Social Media-Kanäle bei Instagram, TikTok und Threads mit Leben.

Mehr News

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Copyright © 2025 appgefahren.de