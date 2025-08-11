Apple testet neue Siri-Version mit Apps wie Uber, YouTube und WhatsApp

Apple scheint gerade ordentlich an Siri zu schrauben. Laut Mark Gurman von Bloomberg testet das Unternehmen aktuell eine überarbeitete Version des Sprachassistenten. Und zwar nicht nur mit den eigenen Apps, sondern auch mit großen Namen wie Uber, AllTrails, Threads, Temu, Amazon, YouTube, Facebook, WhatsApp und sogar einigen Spielen.

Auch Apples eigene Apps wie Mail und Nachrichten sind Teil der Tests. So kann Siri zum Beispiel Fluginformationen und Restaurantreservierungen aus den Mails abrufen und dem Nutzer direkt nennen.

Siri soll schlauer und hilfreicher werden

Auf der WWDC 2024 hatte Apple bereits angekündigt, dass Siri künftig mehr vom persönlichen Kontext versteht, den aktuellen Bildschirminhalt wahrnehmen kann und tiefer mit einzelnen Apps interagiert. Möglich machen soll das Apple Intelligence in Kombination mit einem verbesserten App-Intents-System. Die Neuerungen sollen auf iPhone, iPad, Mac und Vision Pro verfügbar sein.

Was das in der Praxis bedeutet, erklärt Gurman so:

Mit dem neuen System könntest du Siri zum Beispiel bitten, ein bestimmtes Foto zu suchen, es zu bearbeiten und direkt zu verschicken. Oder einen Instagram-Post zu kommentieren. Oder in einer Shopping-App zu stöbern, etwas in den Warenkorb zu legen und zu bestellen – komplett ohne den Bildschirm zu berühren. Kurz gesagt: Siri könnte Apps so bedienen, wie du es selbst tun würdest.

Siri Update 2026: Geplanter Release im Frühjahr

Apple-Chef Tim Cook sagte kürzlich, dass man „gute Fortschritte“ bei einer personalisierteren Siri mache – nachdem sich der Start Anfang des Jahres noch verzögert hatte. Der aktuelle Plan: Frühjahr 2026, wahrscheinlich im März oder April, zusammen mit iOS 26.4, iPadOS 26.4, macOS 26.4 und visionOS 26.4.

Allerdings wird die neue Siri nicht sofort überall verfügbar sein. Apple plant einen gestaffelten Rollout, ähnlich wie bei Apple Intelligence. Zudem könnten einige Funktionen, etwa in Banking- oder Gesundheits-Apps, vorerst eingeschränkt oder deaktiviert werden, um Fehler in sensiblen Bereichen zu vermeiden.

Große Chance für Siris Comeback

Falls alles wie geplant läuft, könnte das die größte Weiterentwicklung seit der Vorstellung vor fast 15 Jahren werden. Gurman glaubt sogar, dass Apple damit endlich das einlöst, was man damals versprochen hatte: Eine wirklich sprachgesteuerte App-Nutzung, die im Alltag funktioniert.