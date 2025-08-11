Twelve South Curve Nano ausprobiert: Ultradünner iPhone-Ständer

Das Gefühl, das nackte iPhone in der Hand zu halten, ist toll. Aus praktischen Gründen nutze ich dennoch ein iPhone-Case, da dieses auf der Rückseite einen praktischen Ring hat, mit dem ich das iPhone aufstellen oder besser festhalten kann – gerade beim größten Pro-Max-Modell eine echte Erleichterung. Egal, wie ihr es macht: Das iPhone aufzustellen ist ungemein hilfreich, zum Beispiel während der Arbeit oder beim Konsumieren von Inhalten. Für unterwegs möchte ich heute den iPhone-Ständer Twelve South Curve Nano vorstellen, ein sehr hochwertiges, aber dennoch schlichtes Produkt.

Der Hersteller verzichtet auf jegliche Extras und bietet einen ultradünnen und edlen Ständer an, der zugeklappt nur 7,8 Millimeter misst. Mit 65 Gramm ist er zudem angenehm leicht. Eine kleine Tasche liegt ebenfalls bei, damit der Ständer im Rucksack nicht ungeschützt zerkratzt.

Twelve South Curve Nano ist unterwegs ein echter Helfer

Mit einer Länge von 113 Millimetern sorgt der Stand dafür, dass auch das große iPhone Pro Max zuverlässig und sicher steht. Die wichtigsten Kontaktstellen sind mit Silikon ausgekleidet, sodass der Ständer nicht verrutscht und das iPhone nicht direkt auf Aluminium liegt. Da das Scharnier stark genug ist, kann man sein iPhone in verschiedenen Winkeln aufstellen. Sowohl Hoch- als auch Querformat werden unterstützt.

Der Twelve South Curve Nano setzt auf Qi2 und MagSafe, sodass das iPhone magnetisch am Ständer hält. Eine Lademöglichkeit gibt es, wie schon erwähnt, jedoch nicht. Nutzt man ein iPhone-Case mit MagSafe, ist das kein Problem – ein Case ohne MagSafe funktioniert jedoch nicht. Aus meiner Praxiserfahrung kann ich sagen, dass das iPhone sicher steht und nicht einfach umfällt. Beim iPhone 16 Pro Max mit Hülle sollte man allerdings keinen 90-Grad-Winkel einstellen, da das Gerät dann kippen würde. Aber dieser Winkel ist ohnehin nicht sinnvoll, da er für die Nutzung unpraktisch ist.

Alles in allem finde ich den Twelve South Curve Nano rundum gelungen. Er ist aus hochwertigen Materialien gefertigt, ultradünn, portabel und erfüllt seinen Zweck perfekt: Das iPhone so aufzustellen, dass man Inhalte freihändig konsumieren oder Benachrichtigungen bequem einsehen kann. Ob im Büro, auf dem Schreibtisch oder unterwegs – der Twelve South Curve Nano macht überall eine gute Figur.

Verfügbarkeit und Preis

Der Twelve South Curve Nano kostet laut Hersteller 34,95 Euro und kann im EU-Webshop von Twelve South mit 7,50 Euro Versand bestellt werden. Zur Auswahl stehen die Farben Schwarz, Weiß und Blau. Bei Amazon gibt es den schwarzen Ständer aktuell für 33,40 Euro, die anderen Farben liegen etwas über der UVP.

