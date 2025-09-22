Ugreen MagFlow: Neues 3-in-1 Ladegerät startet mit Rabatt

Ugreen gibt mit seiner neuen MagFlow-Serie ordentlich Gas. Erst letzte Woche haben wir euch eine der Neuerscheinungen etwas ausführlicher mit eigenen Eindrücken vorgestellt, jetzt gibt es bereits das nächste neue Produkt. Der neue Ugreen MagFlow 3-in-1 Charger richtet sich dabei eher an Schreibtische oder Nachttische mit einem begrenzten Platzangebot.

Die Grundfläche ist etwa so groß wie ein iPhone, wobei der neue Ugreen MagFlow nicht in die Breite geht, sondern den Platz nach hinten nutzt. Zugeklappt kann er als reine Ladestation für das iPhone genutzt werden. Alternativ kann man den 11,9 x 6,0 x 2,2 Zentimeter kleinen Charger auch aufklappen.

Und dann bieten sich noch mehr Möglichkeiten. Nicht nur kann man das iPhone im Hochformat oder auch im Querformat für den Standby-Modus nutzen. Es gibt zudem eine Ladefläche für das AirPods Ladecase und einen ausklappbaren Ladepuck für die Apple Watch.

Auch AirPods und Apple Watch werden mit dem Ugreen MagFlow 3-in-1 Charger geladen

In Sachen Leistung musst sich der neue Ugreen MagFlow 3-in-1 Charger nicht verstecken. Es wird Qi2 mit 25 Watt unterstützt, womit ein iPhone 16 mit iOS 26 oder ein iPhone 17 besonders schnell drahtlos aufgeladen werden kann. Innerhalb von 30 Minuten soll ein iPhone 16 Pro Max so auf circa 50 Prozent aufgeladen werden können. Ältere iPhones der 12er- bis 15er-Generation laden mit normalem Qi2 und 15 Watt Leistung. Für Apple Watch und AirPods gibt es jeweils 5 Watt.

Auch beim Lieferumfang gibt sich Ugreen keine Blöße. Der 3-in-1-Charger wird mit einem leider farblich nicht passenden USB-C-Kabel und einem 45 Watt starken USB-C-Netzteil geliefert. Der offizielle Preis liegt bei 139,99 Euro, wobei aktuell bereits ein Gutschein in Höhe von 35 Euro auf der Produktseite aktiviert werden kann. So reduziert sich der Preis auf aktuell 104,99 Euro.