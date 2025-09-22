Apple Music: Das sind die neuen Funktionen in iOS 26

Auch Apples Musikstreamingdienst „Apple Music“ hat unter iOS 26 ein Update bekommen – wie Apple schreibt, sogar „das bisher größte“. Neu sind neben dem Liquid-Glass-Design auch verschiedene neue Lyrics-Feature, Widgets und DJ-Mix-Songübergange. Der Wechsel von anderen Streamingdiensten zu Apple Music wird dank des neuen Music-Transfer-Tools erleichtert.

Letzte Woche hatte ich ja schon darüber berichtet, dass Apple ein neues Music-Transfer-Tool eingeführt hat, das den Wechsel von anderen Streamingdiensten wie Spotify zu Apple Music vereinfacht, weil Nutzende nun ihre Playlisten und Co. schnell und einfach zu Apple Music mitnehmen können. Da wurde ich schon hellhörig, da Spotify ja kürzlich die Preise angehoben hat (bzw. bis Mitte November anhebt) und man nun schon 12,99 Euro pro Monat für ein Premium-Abo zahlt. Apple Music kann auch trotz des großen Updates – zumindest Stand jetzt – weiterhin für 10,99 Euro pro Monat abonniert werden.

Mit Blick auf die nun im Update eingeführten Funktionen könnte ein Wechsel zu Apple Music nun tatsächlich nachhaltig interessant sein. Denn folgende neue Funktionen hält die App ab sofort für euch bereit:

Lyrics Translation und Lyrics Pronunciation

Wer gerne die Lyrics von Songs nachliest, hatte bei Apple Music ja schon vor dem Update Gelegenheit dazu. Nun hat Apple diese Funktion erweitert und bietet hier außerdem eine Übersetzungsfunktion an. Für alle, die sich auch für die Aussprache der einzelnen Worte interessieren, dürfte darüber hinaus aus „Lyrics Pronunciation“-Feature interessant sein, mit dessen Hilfe ihr euch die korrekte Aussprache der Lyrics ausgeben lassen könnt.

Apple Music Sing mit iPhone Mikrofon

Für alle, die die Texte dann gerne auch mitsingen und sich dabei besonders in Szene setzen wollen, ist die neue „Apple Music Sing“-Funktion gedacht. Nutzt ihr Apple Music über den Fernseher, um mitzusingen, könnt ihr nun euer iPhone als Mikrofon nutzen. Auch die iPhone-Kamera lässt sich einbinden, sodass ihr euch auf dem Fernseher beim Singen zuschauen könnt.

AutoMix

Mit AutoMix führt Apple eine neue Wiedergabemöglichkeit ein, die Übergänge von einem Song zum anderen wie ein DJ mischt. Dabei beachtet die der Algorithmus das Timing und die Beats der beiden Songs und wendet die Funktion nur auf Songs an, für die das Feature passend ist.

Music Pins, Widgets und animierte Albencover

Neu ist nun außerdem die Möglichkeit, Alben, Songs, Playlisten oder Künstler oben in der Mediathek anzupinnen, um schnellstmöglich zu seiner Lieblingsmusik navigieren zu können. Auch Widgets für den Home-Bildschirm sind nun an Bord, die einen Schnelleinstieg in eure Musikbibliothek vereinfachen. Verfügt ein Album darüber hinaus über ein animiertes Albumcover, wird dies nun entsprechend im Sperrbildschirm dargestellt.

Die neuen Funktionen von Apple Music sind an mancher Stelle sicher etwas für Liebhaber und würden mich allein nicht zum Abschluss eines Abo bewegen. Da es nun aber die Möglichkeit gibt, die Spotify-Playlisten einfach zu transferieren und mir die Oberfläche von Apple Music ohnehin besser gefällt, als die von Spotify wird der Wechsel für mich nicht zuletzt aufgrund des Preises interessant.

Wie ist das bei euch? Könnt ihr euch nun einen Wechsel zu Apple Music vorstellen?