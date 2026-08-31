Tim Cook bedankt sich bei seinem Apple-Team

Eine kleine Meldung zum Start von John Ternus als Geschäftsführer bei Apple haben wir bereits für morgen Vormittag vorbereitet. Heute ist aber noch einmal Tim Cook an der Reihe, an seinem letzten Tag als CEO von Apple.

Tim Cook hat sich nach mehr als 15 Jahren als Geschäftsführer bei Apple noch einmal per Mail bei seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gemeldet. Das englische Original könnt ihr bei 9to5Mac lesen. Wir haben den Text für euch als deutsche Fassung übersetzen lassen:

Team,

Heute ist mein letzter Tag als CEO von Apple. Das ist ein Moment, von dem ich immer wusste, dass er eines Tages kommen würde, und doch kann ich es kaum glauben, dass er nun da ist und ich diese Worte schreibe. Ich liebe dieses Unternehmen und das Team dahinter, und ich konnte diesen Tag nicht verstreichen lassen, ohne euch eine Nachricht zu schicken, um euch zu sagen, wie dankbar ich für die überwältigende Zuneigung bin, die ihr mir entgegengebracht habt, dafür, wie ihr jeden einzelnen Tag euer Bestes gegeben habt, und vor allem für das einmalige Privileg, euch als euer Chef dienen zu dürfen.

Die Wahrheit ist: Was auch immer man über meinen Erfolg sagen mag – ich weiß, dass es allein an euch liegt. Ihr habt das Beste in mir zum Vorschein gebracht. In meinem ganzen Leben habe ich noch nie ein so außergewöhnliches Team gesehen oder mit einem solchen zusammengearbeitet, und jeden Tag sehe ich neue Beispiele dafür.

Apple hat etwas wirklich Besonderes an sich. Am stolzesten bin ich auf das, was ein Geschäftsbericht niemals einfangen könnte. Dieser Ort ist der Beweis dafür, dass Kultur über alles triumphiert. Wir teilen die Überzeugung, dass das, was wir schaffen, von Bedeutung ist, und dass wir sowohl die Chance als auch die Verantwortung haben, die Welt besser zu hinterlassen, als wir sie vorgefunden haben. Dieser Sinn ist Teil dessen, was diesen Ort so außergewöhnlich macht. Apple hilft dabei, ihn zu fördern, aber ich glaube, er war schon lange in jedem von euch vorhanden, bevor ihr hierhergekommen seid. Er ist es, der euch zu diesem Unternehmen geführt hat und der euch weiterhin bei eurer täglichen Arbeit antreibt. Gemeinsam haben wir etwas geschaffen, das weit größer ist, als es sich jeder von uns allein hätte vorstellen oder erreichen können. Und das ist das Geheimnis unseres Erfolgs. Wir holen das Beste aus einander heraus. Wir stärken uns gegenseitig. Wir haben es geschafft, unsere „Spur im Universum“ zu hinterlassen, wie Steve es einmal beschrieben hat – aufgrund dessen, wer wir sind und woran wir glauben, aufgrund dessen, was wir wertschätzen und wie wir die Welt sehen. Wie glücklich wir doch sind. Wie glücklich ich doch bin.

Wie ihr wisst, verlasse ich Apple nicht. Aber ich trete von einer Rolle zurück, die ich von ganzem Herzen geliebt habe. Ich werde diese Arbeit auf eine Weise vermissen, die ich mir gerade erst ansatzweise vorstellen kann, auch wenn ich mit meiner Entscheidung vollkommen im Reinen bin. Ich werde es vermissen, euch zu führen und bei jedem Schritt an eurer Seite zu sein, auch wenn es mir enormen Trost spendet, das Ruder an jemanden zu übergeben, der so brillant, wunderbar und fähig ist wie John. Nur wenige Menschen verstehen so gut wie John, was es braucht, um Produkte zu entwickeln, die die Welt verändern, und ich könnte mich nicht mehr auf seine Führung freuen.

Ich hoffe, ihr wisst, wie sehr ich euch schätze und was für eine Ehre es war, euer CEO zu sein. Vor allem hoffe ich, dass ihr weiterhin stolz darauf seid, Teil dieses bemerkenswerten Ortes zu sein, den wir Apple nennen, und dass ihr immer euer Bestes gebt. Wenn wir uns mit ganzem Herzen in diese Arbeit einbringen, mit Rücksicht aufeinander und auf die Menschen, denen wir dienen, gibt es keine Grenzen für den tiefgreifenden Unterschied, den wir bewirken können.

Ich freue mich darauf, euch in meiner neuen Rolle im Apple Park und auf der ganzen Welt zu sehen.

Mit allem, was ich habe und allem, was ich bin, bin ich immer

Euer,

Tim