John Ternus ist ab heute Geschäftsführer von Apple

Es ist keine Überraschung und wurde von Apple bereits im April offiziell kommuniziert. Am 1. September 2026 übernimmt John Ternus den Posten als Geschäftsführer von Apple von Tim Cook.

Damit endet die bisher längste Amtszeit bei Apple. Tim Cook war gut 15 Jahre als Geschäftsführer im Amt, seit er den Posten am 24. August 2011 von Steve Jobs übernahm. Der wiederum war knapp 14 Jahre Geschäftsführer bei Apple.

Ist John Ternus der Inbegriff für Kontinuität?

In den letzten 30 Jahren gab es also sehr viel Kontinuität bei Apple und man darf gespannt sein, ob John Ternus daran anknüpfen wird. Was das eigentliche Berufsleben angeht, zeigt Ternus jedenfalls genau das: Der im Mai 1975 geborene Amerikaner fing bereits 2001 bei Apple. Im Produktdesign-Team war er unter anderem an der Entwicklung des Apple Cinema Display beteiligt. 2013 stieg er dann zum Vice President of Hardware Engineering auf und fokussierte sich fortan auf die Entwicklung von AirPods, Mac und iPad. Seit 2020 ist John Ternus auch direkt an der iPhone-Entwicklung beteiligt.

Über das Privatleben von John Ternus ist bis dato so gut wie gar nichts bekannt. Über seine Familie oder private Angelegenheiten ist im Netz nichts zu finden – noch nicht einmal sein genauer Geburtstag. Es gibt nur eine einzige private Kleinigkeit aus den 1990er-Jahren: Damals war er an der University of Pennsylvania im Schwimmteam der Herren aktiv und konnte mindestens zwei Wettbewerbe gewinnen. Ob er heute noch, möglicherweise ausgestattet mit der Apple Watch, ins Becken steigt? Vielleicht werden wir es irgendwann erfahren.

Seinen ersten offiziellen Einsatz hat John Ternus bereits am 9. September, wenn die erste Apple-Keynote unter seiner Leitung auf dem Programm steht. Üblicherweise hat Tim Cook die Aufzeichnungen in den letzten Jahren eröffnet – nun ist fest davon auszugehen, dass John Ternus diesen Part übernimmt.

Und Tim Cook? Der wird Apple weiterhin verbunden bleiben und zum Executive Chairman (geschäftsführenden Verwaltungsratsvorsitzenden) von Apple. In seiner neuen Rolle soll er Apple weiterhin aktiv unterstützen, unter anderem bei strategischen Themen und im Kontakt mit politischen Entscheidungsträgern weltweit.