Twelve South rüstet für das iPhone 18 Pro auf: Drei Ladegeräte mit Qi2.2 25W

Beim neuen iPhone dreht sich längst nicht mehr alles um Kamera, Display und Design. Auch beim kabellosen Laden legt Apple nach, denn der neue Qi2.2-Standard ermöglicht bei kompatiblen Geräten kabellose Ladeleistungen von bis zu 25 Watt. Zum Vergleich: Viele ältere Qi2-Ladegeräte schaffen weiterhin maximal 15 Watt. Wer das Tempo der neuen iPhone-Generation voll ausschöpfen möchte, sollte deshalb auch einen Blick auf das passende Ladezubehör werfen. Der bekannte Zubehör-Hersteller Twelve South hat daher einige der beliebten Ladegeräte für Zuhause und unterwegs mit dem Qi2.2-Standard aufgerüstet.

PowerBug 25W: Laden direkt an der Steckdose

Eine besonders kompakte Lösung liefert Twelve South mit dem PowerBug 25W, den auch wir schon in der vorherigen Version mit 15W ausprobiert haben. Der Charger wird direkt in die Steckdose gesteckt und lädt kompatible iPhones per Qi2.2 mit bis zu 25 Watt. Dank der magnetischen Halterung bleibt das Smartphone dabei in Position und kann gleichzeitig als praktischer Stand für StandBy, Widgets oder Videoanrufe genutzt werden. Ein zusätzlicher USB-C-Anschluss ermöglicht außerdem das Laden eines zweiten Geräts. Der PowerBug 25W kostet 49,95 Euro und wird bald auf der EU-Website von Twelve South in Weiß und Schwarz bereitgestellt.

ButterFly SE 25W für unterwegs

Wer häufig mit leichtem Gepäck reist, dürfte beim ButterFly SE 25W genauer hinschauen. Das faltbare Ladegerät kam in der ersten Version bereits 2024 auf den Markt und kombiniert in der aktualisierten Fassung einen Qi2.2-Charger für das iPhone mit einer separaten Ladefläche für die Apple Watch. Auch ich habe das kleine Duo-Ladegerät in der früheren Variante bereits genauer vorgestellt.

Das iPhone wird mit bis zu 25 Watt versorgt, die Apple Watch mit bis zu 5 Watt. Zusammengeklappt passt das Zubehör wie ein kleiner Eishockey-Puck problemlos ins Reisegepäck, und aufgeklappt lässt es sich zusätzlich als praktischer Stand nutzen. Der ButterFly SE 25W ist im europäischen Twelve South Online-Shop in vier semi-transparenten Farben für 89,95 Euro erhältlich.

Valet macht den Nachttisch smarter

Zum iPhone-Setup gehört bei Twelve South aber nicht nur das reine Ladegerät. Das Twelve South Valet, das erst vor wenigen Monaten im Handel gelandet ist, kombiniert kabelloses Laden mit einer klassischen Ablage für den Nachttisch oder Schreibtisch. In der integrierten Ablageschale aus Nappaleder finden Smartphone, Apple Watch, Schlüssel und andere Kleinigkeiten ihren festen Platz. Gleichzeitig lädt die Qi2-Ladefläche kompatible Smartphones mit bis zu 25 Watt. Das Valet mit Qi2.2 25W ist bereits für 199,95 Euro im EU-Webshop von Twelve South in den Farben Schwarz und Taupe/Ecru erhältlich.