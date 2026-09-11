Telekom: Mobilfunkanbieter bringt iPhone Handoff nach Deutschland

Wer zwei iPhones besitzt, musste sich bei der Nutzung derselben Mobilfunknummer bislang mit den Möglichkeiten der MultiSIM und teilweise manuellen Einstellungen beschäftigen. Das soll sich bei der Telekom nun deutlich komfortabler lösen lassen: Mit iPhone Handoff können Kunden und Kundinnen zwischen zwei iPhones wechseln, die dieselbe Rufnummer nutzen. Aktiviert wird jeweils das Gerät, das gerade verwendet werden soll.

Die Idee dahinter ist ziemlich praktisch: Im Alltag kommt das aktuelle iPhone zum Einsatz, beim Wandern, Radfahren, auf Reisen oder am Strand vielleicht lieber ein älteres und kompakteres Modell. Mit iPhone Handoff lässt sich spontan zwischen den beiden Geräten wechseln. Rufnummer, Telefonie, Nachrichten und mobile Daten bleiben dabei erhalten. Wichtig: Aktiv ist immer nur eines der beiden iPhones.

Bislang konnte die Telekom-Kundschaft bestimmte MultiSIM-Funktionen bereits zwischen Geräten umschalten. Dafür waren je nach Anwendungsfall allerdings Service-Kurzwahlen oder Einstellungen notwendig. iPhone Handoff soll diesen Prozess deutlich einfacher machen. Statt sich mit SIM-Profilen oder Netzwerkbefehlen auseinanderzusetzen, erfolgt die Auswahl direkt über das iPhone. Das gewünschte Gerät wird entsperrt und von der Funktion automatisch als aktives iPhone erkannt.

MultiSIM bleibt die Basis

Technisch steckt hinter der scheinbar simplen Bedienung eine Verbindung zwischen Apple-Hardware und der Netzinfrastruktur der Telekom. Server der Telekom Deutschland sorgen dafür, dass die iPhone-Handoff-Funktion mit den Systemen des Mobilfunknetzes kommuniziert. Die Telekom tritt dabei als exklusiver Partner für Apple iPhone Handoff in Deutschland auf. Für Nutzer und Nutzerinnen soll davon vor allem eines spürbar sein, nämlich möglichst wenig Konfigurationsaufwand.

iPhone Handoff ist kein neuer Mobilfunkvertrag und bringt auch keine zusätzliche Rufnummer mit. Die Funktion baut auf der bestehenden MultiSIM-Technik der Telekom auf. Eine zusätzliche SIM oder ein weiteres eSIM-Profil kann die Rufnummer und das Datenvolumen des bestehenden Vertrags auf einem weiteren Gerät nutzen. MultiSIM lässt sich je nach Tarif außerdem mit Geräten wie Tablets, Laptops oder Smartwatches kombinieren. Anders als beim speziellen iPhone-Handoff-Szenario können mehrere MultiSIM-Geräte grundsätzlich parallel genutzt werden.

iPhone Handoff ist Bestandteil des MultiSIM-Angebots der Telekom und damit an die entsprechenden Tarife gekoppelt. Eine zusätzliche MultiSIM kostet regulär 6,95 Euro pro Monat. Beim aktuellen MagentaMobil L ist bereits eine MultiSIM ohne Aufpreis enthalten, während MagentaMobil XL sogar zwei kostenlose MultiSIMs bietet. Alle Infos zu den aktuellen Mobilfunk-Tarifen der Telekom gibt es auf der offiziellen Website des Unternehmens.