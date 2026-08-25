Vodafone Danke-Deal: Internet-Kundschaft wird mit günstigerem Mobilfunk belohnt

Ab dem 1. September dieses Jahres startet Vodafone einen neuen Danke-Deal für bestehende Internet-Kunden und -Kundinnen. Wer bereits einen Vodafone-Anschluss über Kabel, DSL oder Glasfaser nutzt und zusätzlich einen Mobilfunkvertrag abschließt, kann sich für 24 Monate deutliche Preisvorteile sichern. Voraussetzung ist, dass bislang kein Vodafone-Mobilfunkvertrag besteht.

Beim Vodafone Mobil S sinkt der monatliche Preis im Aktionszeitraum von regulär 39,95 auf 19,95 Euro. Gleichzeitig legt Vodafone beim Datenvolumen kräftig nach: Statt 30 GB steht der Kundschaft nun 100 GB pro Monat zur Verfügung. Der Tarif ist damit vor allem für Personen interessant, die regelmäßig unterwegs streamen, surfen oder größere Datenmengen verbrauchen.

Mobil M-Tarif wird zur Daten-Flatrate

Noch mehr gibt es im Vodafone Mobil M: Der Tarif kostet im Rahmen der Aktion 24,95 Euro monatlich statt 49,95 Euro. Das bisherige Datenvolumen von 60 GB wird dabei durch unlimitiertes Datenvolumen ersetzt. Damit richtet sich der Tarif vor allem an Daten-Junkies und Personen, die viel unterwegs sind und sich keine Gedanken über ihr monatliches Datenlimit machen wollen.

Auch der Einstiegstarif Vodafone Mobil XS wird günstiger. Für 9,95 Euro pro Monat gibt es 25 GB Datenvolumen. Regulär verlangt Vodafone 29,95 Euro und bietet dafür 15 GB. Der Preisvorteil liegt damit bei rund 67 Prozent. Bei allen drei Tarifen ist außerdem der Kombi-Rabatt für die Verbindung von Mobilfunk und Vodafone-Festnetz bereits berücksichtigt.

Wer gleichzeitig ein neues Smartphone benötigt, kann die Mobilfunktarife auch mit ausgewählten Geräten kombinieren. Durch die angebotene Ratenzahlung sind zahlreiche Smartphones bereits für einen Euro Zuzahlung erhältlich. Zusätzlich wirbt Vodafone mit einem 5-Jahres-Versprechen, das den Schutz nach Ablauf der Herstellergarantie verlängert. Ab der Tarifklasse Vodafone Mobil (Young) M ist bei Bedarf außerdem ein kostenloser Akkutausch durch Vodafone möglich. Weitere Infos zu Tarifen und Smartphones gibt es auf der Vodafone-Website.