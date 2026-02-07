Telekom: Preissteigerung bei MultiSIM-Karten

Die Telekom hat angekündigt, die Preise für kostenpflichtige MultiSIM-Karten zu erhöhen. Musste man bisher 4,95 Euro pro Karte und Monat zahlen, werden ab dem 1. April 6,95 Euro pro Monat fällig. Damit hebt die Telekom die Preise um ganze 40 Prozent an. Die neuen Preise gelten auch für bereits erworbene MultiSIM-Karten. Auch die Preise für PlusKarten wurden angehoben.

Wer als Teil seines Vertrages MultiSIM-Karten kostenlos erhält, bleibt von der Preiserhöhung aktuell verschont. In den MagentaMobil-Tarifen L und XL sind eine bzw. zwei MultiSIM-Karten kostenlos dabei. MultiSIM-Karten richten sich an alle, die ihren Mobilfunkvertrag zusätzlich zum Smartphone auch mit dem iPad, der Apple Watch oder einem anderem Mobilfunk-fähigem Gerät nutzen wollen.

Wer künftig keine 6,95 Euro monatlich mehr für eine solche MultiSIM-Karte zahlen möchte, muss sich entweder für die teureren Tarife entscheiden, in denen die Karten kostenlos enthalten sind. Oder man erwägt die Option einer Prepaid-Karte. 1 GB Datenvolumen bekommt man bei der Telekom im Prepaid-Angebot für 4,95 Euro. Benötigt man allerdings mehr Datenvolumen für die Unterwegs-Nutzung, muss man mindestens 9,95 Euro investieren – oder zu einem anderen Anbieter wechseln.

Telekom: Auch PlusKarten werden teurer

Wer seinen Telekom-Vertrag um eine sogenannten PlusKarte erweitern möchte, die den Vertrag auf mehrere Karten mit jeweils eigener Nummer verteilt, muss künftig ebenfalls höhere Preise zahlen. Die neuen Pluskarten kosten ab der zweiten Karte fortan 14,95 Euro pro Monat. Das entspricht einer Steigerung um fünf Euro. Bestandskunden profitieren zunächst noch von den alten Preisen.