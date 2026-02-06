Wochenend-Gewinnspiel: Da wird einem ganz warm ums Herz

Heute verlosen wir ein spezielles Produkt, bei dem sich die Frage stellt: Ist das notwendig? Die Idee dahinter ist dennoch spannend, denn der SwitchBot Kerzenwärmer erwärmt Kerzen ganz ohne Flamme. Die integrierte Lampe ist stark genug, um Duftkerzen ohne Feuer zu schmelzen, um so den angenehmen Geruch sicher im Raum zu verteilen.

In meinem Testbericht zum SwitchBot Kerzenwärmer habe ich alle Details aufgelistet, die ihr euch noch einmal durchlesen könnt – sehr ratsam, wenn man die Gewinnspielfrage richtig beantworten möchte.

Betrieben mit einer GU10-Lampe schmilzt das Wachs, sodass sich der Duft im Raum verteilen kann. Die generelle Aufmachung ist gelungen und der Stromverbrauch bei 50 Watt gering. Da oftmals weniger Leistung ausreicht, reduziert sich der Verbrauch weiter.

Smarte Anbindung mit Matter

Die Steuerung erfolgt entweder per Fernbedienung am Kabel oder per App. Da SwitchBot auf Matter setzt, kann man die Lampe in die favorisierte Plattform einbinden, unter anderem in Apple Home, Google Assistant oder Alexa. Support für Home Assistant liefert SwitchBot gleich mit.

Besonders gut eignet sich die Lampe, wenn man zum Beispiel Haustiere oder Kinder im Haus hat, da man die Kerzenwärmer-Lampe auch unbeaufsichtigt nutzen kann. Mit Timern und smarten Funktionen ist die SwitchBot Kerzenwärmer-Lampe definitiv etwas besonderes.

SwitchBot Smart Kerzenwärmer Lampe, Duftlampe Elektrisch mit Timer und Dimmer,... Weltweit erste intelligente Steuerung: Erleben Sie den weltweit ersten intelligenten Kerzenwärmer mit Timer – kein lästiges Suchen nach...

Nahtlose Matter-Integration: Die ultimative Kerzenwärmer Lampe für Apple-Nutzer – verbindet sich direkt über Matter mit Apple Home, keine...

So könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen

Also: Wenn ihr Lust habt, das etwas andere Produkt von SwitchBot zu gewinnen, müsst ihr einfach die folgende Frage richtig beantworten:

Was ist der maximale Durchmesser für Duftkerzen?

Sendet zur Teilnahme einfach bis Sonntag um 23:59 Uhr eine E-Mail an gewinnspiel@appgefahren.de und hofft auf euer Glück.

Am Montag werden wir einen Sieger oder eine Siegerin auslosen und anschließend in unserem News-Ticker bekanntgeben. Wir wünschen euch viel Erfolg!