Leica LUX Case: Neues Ledercase für das iPhone 17 Pro kostet satte 95 Euro

Die Leica Camera AG, vor allem bekannt für hochwertiges Kamera-Equipment, erweitert sein Mobile-Imaging-Angebot mit dem LUX Case für das iPhone 17 Pro und Pro Max. Das Ledercase ist speziell für die nahtlose Nutzung mit dem Leica LUX Grip konzipiert. Hergestellt aus hochwertigen Materialien, soll es die typische Leica-Philosophie mit klaren Linien, Präzision und Langlebigkeit auch im Smartphone-Bereich verkörpern.

Das Case besteht aus schwarzem Leder, das mit mattschwarzen Aluminium-Buttons kombiniert wird. Die Innenseite ist mit weichem Mikrofaserstoff ausgekleidet, das teilweise aus recycelten Materialien stammt und das iPhone rundum schützt. Dank integrierter MagSafe-Technologie dockt es schnell und stabil mit dem LUX Grip ein und soll sich daher ideal für spontane Foto-Momente unterwegs eignen. Erhöhte Kanten schützen Display und Kameras vor Kratzern, während der Auslöser-Bereich Touch-Gesten der LUX App erlaubt.

„Das Case ist speziell für Nutzerinnen und Nutzer konzipiert, die bereits Teil des Leica Mobile Ökosystems sind oder es werden möchten. Als perfekte Ergänzung zur Leica LUX-App und dem LUX Grip unterstützt es bei fotografischen Anwendungen und bietet einen fließenden Übergang vom Alltag zur bewussten Bildgestaltung mit der für Leica typischen Konzentration auf das Wesentliche: Qualität, Ergonomie und Inspiration.“

Hervorragend in Verbindung mit dem LUX Grip nutzbar

So berichtet Leica in der offiziellen Vorstellung des iPhone-Zubehörs. Das Unternehmen hatte sich bereits in der Vergangenheit nicht mehr nur auf klassisches Fotografie-Equipment konzentriert, sondern auch den Trend zu mobiler Fotografie per Smartphone erkannt. Der bereits erwähnte LUX Grip ist eines dieser Produkte, das wir im Februar 2025 erstmals vorgestellt haben. Der Kameragriff für iPhones mit MagSafe-Funktion soll beim Fotografieren mit physischen Buttons eine echte Kamera imitieren. Mein Kollege Freddy hat den Grip bereits ausführlich getestet. Mit einem Kaufpreis von 300 Euro ist das Zubehör allerdings auch beileibe kein Schnäppchen.

Auch das neue Leica LUX Case führt diese Tradition fort und kostet 95 Euro. Das Ledercase ist seit Anfang Februar 2026 in ausgewählten Leica Stores, im Leica Online-Shop sowie bei autorisierten Händlern erhältlich. In Zukunft Leica plant weitere Zubehör-Erweiterungen für das eigene Smartphone-Angebot.