iOS 27: Apple beschränkt angeblich eine seit langem vermutete Funktion

Mark Gurman mit neuen Infos

iOS 27 Banner mit buntem Farbverlauf - Quelle ChatGPT

Apple schränkt Pläne für die lang erwartete Apple Health+ Funktion in iOS 27 deutlich ein. Laut eines Berichts des Bloomberg-Journalisten Mark Gurman wird der umfassende virtuelle Gesundheitscoach nicht wie geplant in der Health-App debütieren. Stattdessen sollen nur Teile der Funktion umgesetzt werden, umfassendere Komponenten sollen gestrichen werden.

Apple Health+ soll Nutzern und Nutzerinnen personalisierte KI-gestützte Empfehlungen bieten, basierend auf Daten von Apple Watches, Umfragen und externen Laborberichten. Der Dienst soll laut bisherigen Berichten auch detaillierte Gesundheitsberichte, Erklärvideos zu Erkrankungen sowie Tipps für mehr Wohlbefinden umfassen. Bis jetzt war unklar, ob es sich um einen kostenpflichtigen Abonnement-Dienst ähnlich wie Apple Fitness+ handeln würde.


Keine komplette Streichung der neuen Health-Funktionen

Apple Health auf einem iPhone und iPad
So sieht Apple Health aktuell aus.

Die neuen Health+ Funktionen sollen aber nicht vollständig fallen gelassen werden: Einige Elemente wie Vorschläge auf Basis bestehender Health-App-Daten sollen umfunktioniert und noch in diesem Jahr eingeführt werden. Ursprünglich war Apple Health+ bereits für iOS 26 anvisiert worden.

Laut Gurman soll zudem auch Apples Dienste-Chef Eddy Cue Änderungen an Apple Fitness+ erwägen, allerdings nannte der Bloomberg-Redakteur diesbezüglich keine weiteren Details. Gurmans Bericht vom 5. Februar 2026 stützt sich auf interne Apple-Quellen. Frühere Gerüchte aus 2025 hatten einen vollen Launch in iOS 27 erwartet. Weitere Informationen zu Apple Health gibt es auch auf der offiziellen Info-Website von Apple.

Mel
Ich bin seit 2011 Teil des appgefahren-Redaktionsteams und war schon immer an Innovationen im Tech-Bereich und Gadgets interessiert. Wann immer es praktisches Outdoor-Zubehör oder interessante Foto-Apps gibt, bin ich Feuer und Flamme, denn auch in meiner Freizeit bin ich gerne mit dem Rad oder der iPhone-Kamera unterwegs. Seit einiger Zeit nutze ich aktiv das Fediverse und berichte über neue Apps, Dienste und Entwicklungen.

