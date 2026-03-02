Der günstige Mobilfunktarif fraenk der Telekom-Tochter Congstar ist auch bei uns in der Redaktion sehr beliebt. In Fabians Familie und auch bei mir kommt der umfangreich ausgestattete Tarif seit längerem sehr zufriedenstellend zum Einsatz. Schon in der Vergangenheit hat fraenk der eigenen Bestandskundschaft immer mehr Boni und Datenvolumen geschenkt. Nun folgt ein weiterer Obolus für die Bestandskundschaft, die die Freundschaftswerbung betrifft.

Wir erinnern uns: Wer fraenk im Einsatz hat und weitere Personen für den Mobilfunk-Tarif begeistern kann, bekam bislang für eine erfolgreiche Vermittlung über den eigenen Freundescode im Verlauf der Zeit zwischen 2 und 4 GB an zusätzlichem Datenvolumen gutgeschrieben. Auch die beworbene Person profitierte von diesem monatlichen Datengeschenk.

Mehr Datenvolumen für Freunde-Empfehlungen

Nun hat fraenk nicht nur die Höhe des Datenvolumens angepasst, sondern auch die maximale Anzahl der Freundschaftswerbungen: Ab sofort können bis zu 20 Personen angeworben werden – zuvor waren es maximal 15 – und zudem bekommen beide jetzt 5 GB extra Datenvolumen bei erfolgreicher Empfehlung. Rechnerisch lassen sich so nun 100 GB an zusätzlichem monatlichen Datenvolumen nur über die Freundschaftswerbung generieren.

Das spannende an dieser Geschichte: Offenbar profitiert auch die Bestandskundschaft, die in der Vergangenheit bereits Empfehlungen erfolgreich abgewickelt hat, von der Neuerung. Wer also zuvor zu schlechteren Bedingungen an Bonus-Datenvolumen Personen angeworben hat, bekommt jetzt unter Umständen einige GB dazu. Demnach erstattet man die Differenz zum alten Freundes-Bonus auch rückwirkend.

Auch Bestandskundschaft profitiert unter Umständen

Auch ich habe vor wenigen Minuten beispielsweise in meinem E-Mail-Postfach eine Nachricht von fraenk erhalten, dass ich weitere 22 GB an Datenvolumen dauerhaft und ab sofort obendrauf nutzen kann. Von fraenk gibt es mittlerweile auch eine offizielle Mitteilung zur neuen Aktion:

„fraenk wertet das beliebte Empfehlungsprogramm ‚fraenk for friends‘ auf. Ab sofort können sich Neukund*innen dauerhaft +5 GB on top für jede Freundschaftswerbung sichern. Auch bisherige Empfehlungen werden berücksichtigt: Wer in der Vergangenheit Freund*innen geworben und dafür einen geringeren Bonus erhalten hat, bekommt die entsprechende Differenz automatisch gutgeschrieben. Alle Kund*innen, die bisher geworben haben und weniger als 5 GB Bonus erhalten haben, profitieren von diesem Upgrade – und das sind 70 % der Bestandskund*innen. Die technische Umstellung erfolgt automatisch und wird innerhalb der kommenden vierzehn Tage abgeschlossen sein. Kund*innen müssen dafür nicht aktiv werden.“

Auch unabhängig von dieser tollen Aktion hat fraenk die eigenen beiden Tarifoptionen in den letzten Jahren immer attraktiver gestaltet. Aktuell gibt es beispielsweise 20 GB Datenvolumen im Monat (+ 5 GB durch erfolgte Freundschaftswerbung), eine Allnet-Telefonie- und SMS-Flat, EU-Roaming inkl. Schweiz, 5G-Nutzung und eine kostenlose Rufnummernmitnahme bei monatlicher Kündbarkeit für nur 10 Euro/Monat. Ein weiterer Tarif für 15 Euro/Monat bietet ganze 45 GB an Datenvolumen. Der Tarif kann bequem über die kostenlose fraenk-App eingerichtet und verwaltet werden. Mit dem Code MELT3 bekommt ihr nach erfolgreicher Buchung 5 GB/Monat kostenlos gutgeschrieben.