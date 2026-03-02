Reolink TrackFlex Floodlight WiFi: Neue Flutlichtkamera ab sofort erhältlich

Das Unternehmen Reolink hat bereits Ende Januar dieses Jahres die neue Reolink TrackFlex Floodlight WiFi-Flutlichtkamera offiziell vorgestellt. Nun hat man bekanntgegeben, dass die neue Sicherheitskamera auch ab sofort im Handel erhältlich ist.

Die Kamera-Neuheit kombiniert eine 4K-Auflösung, eine 360 Grad-Abdeckung und ein Dual-Objektiv-System mit Weitwinkel- und sechsfacher Zoomfunktion, um große Bereiche wie Höfe und Einfahrten ohne tote Winkel zu überwachen. Das System wechselt dabei automatisch zwischen den Brennweiten, um sich bewegenden Objekten zu folgen.

Darüber hinaus verfügt die TrackFlex Floodlight WiFi über eine 270 Grad-Erkennung außerhalb ihres Sichtfelds. Dank drei integrierter passiver Infrarotsensoren erkennt sie dabei Bewegungen in bis zu zehn Metern Entfernung.

Dimmbare Flutlichter mit bis zu 3.000 Lumen Helligkeit ermöglichen der Flutlichtkamera selbst bei Nacht klare Vollfarbaufnahmen. Die Farbtemperatur kann dabei von warmweißen 3.000 Kelvin bis hin zu kühlen 6.500 Kelvin angepasst werden. Das funktioniert entweder manuell oder über die automatische Einstellung, die die jeweils beste Option entsprechend dem Umgebungslicht wählt. Auch eine Sirene mit 110 Dezibel ist integriert.

KI-unterstütztes System für schnell auffindbare Aufnahmen

Darüber hinaus bietet Reolink eine lokale KI-Videosuche mit ReoNeura, die relevante Aufnahmen schnell auffindbar macht, und das ganz ohne zusätzliche Abonnementkosten. Das KI-System des Herstellers wird von selbigem wie folgt beschrieben:

„Reolinks neues KI-System ReoNeura bringt die lokale KI-Videosuche auf die TrackFlex Floodlight WiFi. Mit dieser geräteinternen KI-Funktion können Nutzer relevante Videos durch natürliche Texteingaben wie ‚Mann in blauem Hemd‘ schnell finden. Zeitaufwändige manuelle Suchen entfallen dadurch. Das System erkennt Personen, Fahrzeuge, Tiere sowie Pakete automatisch und kann die gewünschten Videos direkt anzeigen. Die gesamte Verarbeitung erfolgt lokal auf dem Gerät, um die Privatsphäre der Nutzer zu gewährleisten und zusätzliche Kosten zu vermeiden.“

Die kabelgebundene 4K-PTZ-Flutlichtkamera ist ab sofort zum Kaufpreis von 249,99 Euro erhältlich. Zum Marktstart kann sich die Kundschaft beim Kauf der TrackFlex Floodlight WiFi auf Reolink.com sowie bei Amazon noch bis zum Montag, den 9. März oder solange der Vorrat reicht, einen Preisnachlass von 16 Prozent sichern, so dass die Neuerscheinung 40 Euro günstiger für nur 209,99 Euro zu haben ist.