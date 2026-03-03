Baseus X1 Pro im Test: Sicherheitskamera ohne tote Winkel

Anzeige. Viele Sicherheitskameras versprechen vollständigen Schutz, doch gleichzeitig bleiben oft entscheidende Bereiche unbeobachtet. Genau hier setzt die Baseus X1 Pro (Amazon-Link) an, weil sie Überwachung grundlegend anders denkt. Statt nur höhere Auflösung zu liefern, kombiniert sie zwei unabhängige Kameras, wodurch tote Winkel nahezu verschwinden. Dabei bedienen sich die Kameras beim Cross-Cam-Tracking, damit eine Kamera die Verfolgung nahtlos an die andere übergibt, sobald sich eine Person bewegt.

Montage und Einrichtung sind überraschend komfortabel

Schon beim Auspacken wirkt die Kamera größer als typische Outdoor-Modelle, weil Baseus gleich mehrere Komponenten integriert. Dazu gehören zwei 3K-Kameras, Dual-PIR-Sensoren, ein 7.800-mAh-Akku sowie ein motorisiertes und schwenkbares Solarpanel. Der starke Akku sorgt dafür, dass die Kamera auch ohne Solarstrom bis zu 150 Tage autark arbeiten kann.

Die Installation gelingt dennoch unkompliziert, denn die mitgelieferte Halterung erlaubt flexible Montage über drei Achsen. Dadurch lässt sich die Kamera exakt ausrichten, selbst an schwierigen Positionen.

Das Solarpanel lässt sich direkt an der Halterung montieren, allerdings kann es mit dem vier Meter langen Kabel auch separiert hängen, um die bestmögliche Solarleistung zu erzielen.

Auffälliges Design trifft robuste Bauweise

Optisch erinnert die Kamera fast an eine kleine Drohne, allerdings erfüllt das Design auch praktische Zwecke. Das Gehäuse ist nach IP65 gegen Wasser und Staub geschützt, weshalb Regen und Wind kein Problem darstellen.

Besonders spannend ist das bewegliche Solarpanel, weil es dem Sonnenstand automatisch folgt. Es kann sich bis zu 120 Grad ausrichten, wodurch bereits kurze Sonneneinstrahlung den Tagesbetrieb sichern soll. Nur 20 Minuten Sonne reichen aus, um die nächsten 24 Stunden zu überstehen. Es ist dennoch zu empfehlen, die Kamera einmal über USB-C komplett am Netz aufzuladen, um mit 100 Prozent zu starten.

Die Akkulaufzeit ist abhängig davon, wie oft Ereignisse getrackt und aufgezeichnet werden. Mit dem Solarmodul wird jedenfalls sichergestellt, dass man keine Steckdose oder einen Festanschluss benötigt.

Zwei Kameras mit 300-Grad-Überwachung

Das Herzstück der X1 Pro ist das Dual-Kamera-System, denn jede Linse arbeitet vollständig unabhängig. Jede Kamera bietet 125 Grad Sichtfeld sowie zusätzliche motorisierte Schwenkbewegungen, sodass insgesamt 300 Grad abgedeckt werden. Also perfekt für Einfahrten, große Gärten und Häuser, da das große Sichtfeld sicherstellt, dass keine weiteren Kameras benötigt werden.

Dadurch entstehen:

210 Grad horizontale Abdeckung im statischen Modus

bis zu 300 Grad Gesamtüberwachung mit Bewegung

Im Unterschied zu Ultraweitwinkel-Kameras werden hier keine Bilder zusammengesetzt, sondern zwei Perspektiven parallel genutzt. Die Kameras können sogar unterschiedliche Personen gleichzeitig verfolgen, wodurch Einfahrt und Garten parallel überwacht werden.

Besonders beeindruckend arbeitet das Cross-Cam-Tracking, weil eine Kamera die Verfolgung nahtlos an die andere übergibt, sobald sich eine Person bewegt.

3K-Video und Nachtsicht

Jede Linse zeichnet in 3K-Auflösung auf, wodurch Gesichter auch beim Zoomen erkennbar bleiben. Zwar bieten manche Konkurrenzmodelle 4K, doch gleichzeitig reicht 3K im Alltag meist völlig aus.

Nachts nutzt die Kamera Infrarot sowie zwei 100-Lumen-LED-Strahler, wodurch sogar farbige Nachtaufnahmen möglich sind. Der digitale 8-fach-Zoom funktioniert solide, allerdings sinkt die Detailqualität bei großer Entfernung sichtbar.

App-Steuerung mit vielen smarten Funktionen

Die Baseus-App bleibt übersichtlich, während beide Kameras gleichzeitig im Splitscreen angezeigt werden. Zusätzlich lassen sich die Linsen einzeln steuern oder automatisch patrouillieren lassen. Der Patrol-Modus scannt definierte Bereiche regelmäßig, während Dual-PIR-Sensoren Bewegungen zuverlässig erkennen.

Die KI unterscheidet dabei zwischen Personen, Fahrzeugen, Haustieren und Gesichtern. Dadurch sinkt die Zahl falscher Alarme deutlich. Zusätzlich unterstützt die Kamera Amazon Alexa und Google Assistant, während Privatzonen sensible Bereiche ausblenden können.

Ein integrierter 90-dB-Alarm sowie Zwei-Wege-Audio erhöhen zusätzlich die Sicherheit.

Lokale Speicherung: Kein Abo notwendig

Viele Smart-Cams verlangen monatliche Gebühren, doch die X1 Pro speichert Videos lokal auf microSD-Karten bis 512 GB. Dadurch entstehen keine Cloud-Kosten.

Die Aufnahmen bleiben dennoch geschützt, weil AES- und RSA-Verschlüsselung eingesetzt werden. Gerade langfristig spart das Konzept Geld, weil keine laufenden Abos anfallen.

Wo die Kamera noch Luft nach oben hat

Trotz starker Gesamtleistung zeigt die Kamera kleine Schwächen, weil der Dual-Stream eine stabile 2,4-GHz-WLAN-Verbindung benötigt. Bei schwachem Signal kann es daher zu Verzögerungen kommen.

Außerdem können bewegte Äste gelegentlich Fehlalarme auslösen, wobei sich die Empfindlichkeit in der App anpassen lässt. Der digitale Zoom könnte ebenfalls stärker sein, besonders für weit entfernte Details wie Kennzeichen.

Fazit: Eine der cleversten Outdoor-Kameras derzeit

Die Baseus X1 Pro verbessert Überwachung nicht durch mehr Pixel, sondern durch ein neues Konzept. Zwei unabhängige Kameras, Solarstrom und lokale Speicherung sorgen gemeinsam für nahezu wartungsfreien Betrieb.

Dadurch entsteht eine Sicherheitslösung, die man einmal installiert und anschließend fast vergessen kann — genau so sollte moderne Smart-Home-Sicherheit funktionieren.

Preis und Verfügbarkeit

Die Baseus X1 Pro wurde per Kickstarter erfolgreich finanziert und steht jetzt auch über Amazon zum Kauf bereit. Während der Hersteller zum Start noch 269,99 Euro verlangt hat, kostet die Kamera aktuell nur 159,99 Euro – und das ist ein richtig starker Preis! Aktiviert entweder den Coupon direkt auf der Produktseite oder nutzt manuell den Gutschein X1PROPRONLY, um auf den genannten Preis zu kommen. Optional könnt ihr auch direkt im Baseus-Online-Shop zugreifen.

Angebot Baseus Security X1 Pro Überwachungskamera Aussen - ERSTE KI-Dual-Tracking Kamera... Die weltweit erste intelligente KI-Doppelverfolgungs-Überwachungskamera – Baseus X1 Pro 2-in-1 Solar-Außenkamera mit zwei unabhängigen...

Aufgerüstete KI-Erkennung, Smart-Suche & zeitgesteuerte Auto-Patrouille – Solarbetriebene drahtlose Außenkamera mit NeuraNex 2.0-Technik erkennt...