Aiper IrriSense 2: Smarte Bewässerung startet für 499 Euro

Vor knapp einem Jahr haben wir den Aiper IrriSense ausprobiert und vorgestellt. Das Feedback war gemischt, vor allem der hohe Preis hat nicht unbedingt für einen Kauf gesprochen. Jetzt bringt der Hersteller die zweite Generation mit einigen Verbesserungen. Was kann der Aiper IrriSense 2 (Amazon-Link)?

Zuvor gibt es noch eine wichtige Information, falls ihr letztes Jahr schon zugeschlagen habt. Aiper bietet ein kostenloses Upgrade-Programm von der ersten auf die zweite Generation an, das ist auf jeden Fall eine lobenswerte Aktion. Aber was genau wurde eigentlich verbessert?

Aiper IrriSense 2 behebt Schwäche der ersten Generation

IrriSense 2 ermöglicht die Einrichtung und Steuerung von bis zu zehn Bewässerungszonen. Über die Aiper-App lassen sich Zonen nach Flächenbedarf und Pflanzentypen anlegen, inklusive Bewässerungstiefe, Frequenz und Zeitplänen. Genau diesen Punkt hatte ich im vergangenen Jahr bereits angemerkt. Es schon ein wenig verwunderlich, dass dafür ein Hardware-Upgrade notwendig war.

Ansonsten hat sich an der grundlegenden Idee des Gadgets nichts geändert. Besonders stolz ist man bei Aiper auf die vom TÜV zertifizierte EvenRain-Technologie. Die Bewässerung erfolgt auf Flächen bis zu 445 Quadratmetern mit einer gleichmäßigen Verteilung, die sich an natürlichem Niederschlag orientiert. Das reduziert Trockenstellen und kann die Wasseraufnahme im Boden verbessern, während gleichzeitig weniger Wasser ungenutzt abläuft.

IrriSense 2 nutzt aktuelle Wetterdaten, um Bewässerungspläne automatisch anzupassen. Bei angekündigtem Regen wird die Bewässerung verschoben, bei Hitzeperioden wird die Bewässerung gezielt nur dort erhöht, wo es erforderlich ist. Zusätzlich erkennt ein integrierter Regensensor unerwarteten Niederschlag und stoppt die Bewässerung automatisch. So sind gegenüber traditionellen Bewässerungssystemen Wassereinsparungen von bis zu 40 Prozent möglich.

Wie gut die Verbesserungen der neuen Generation funktionieren, werden wir im Laufe des Frühjahrs für euch herausfinden. Ein Testgerät ist schon bei mir zuhause, aktuell schlummert es allerdings noch in der Garage. Bis wirklich bewässert werden muss, dauert es ja hoffentlich noch ein wenig.