Claude von Anthropic erreicht Spitze des US-App-Stores

Anthropics Chatbot Claude (App-Store-Link) hat am Wochenende den ersten Platz der Kategorie „kostenlose Apps“ im US-App-Store erreicht. Die App ist damit die am häufigsten heruntergeladene kostenlos Anwendung für iOS und Co. Der rasante Aufstieg kam kurz nachdem die US-Regierung versucht hatte, die Nutzung der Technologie durch staatliche Behörden einzuschränken, wodurch die KI plötzlich weltweit in den Schlagzeilen auftauchte und gleichzeitig deutlich mehr Interesse erzeugte.

Laut Daten von SensorTower befand sich Claude Ende Januar noch knapp außerhalb der Top 100 der US-App-Store-Charts. Im Februar stieg die App allmählich in die Top 20 auf, bevor sie in den letzten Tagen rasant an Popularität gewann: von Platz sechs am Mittwoch auf Platz vier am Donnerstag und schließlich auf Platz eins am Samstag.

Ein Sprecher von Anthropic bestätigte, dass die Neuanmeldungen vergangene Woche täglich neue Rekordwerte erreichten. Die Zahl der kostenlosen Nutzer stieg seit Januar um über 60 Prozent, während sich die Anzahl der zahlenden Abonnenten in diesem Jahr mehr als verdoppelte.

Der plötzliche Anstieg der Downloads steht in Zusammenhang mit den Verhandlungen von Anthropic mit dem Pentagon. Das Unternehmen versuchte, vertragliche Sicherheiten durchzusetzen, die verhindern sollten, dass seine KI-Modelle für Massenüberwachung oder autonome Waffen eingesetzt werden.

Bei der US-Regierung stieß dieser Vorstoß allerdings auf wenig Begeisterung. So ordnete US-Präsident Donald Trump an, dass Bundesbehörden die Nutzung aller Produkte von Anthropic einstellen sollten. Zudem erklärte der Verteidigungsminister, Pete Hegseth, das Unternehmen sei eine Bedrohung für die Lieferkette.

Claude-Downloads stiegen durch mediale Berichterstattung

Der Disput zwischen Anthropic und der US-Regierung hatte zu einer breiten öffentlichen Diskussion geführt. Die mediale Aufmerksamkeit trug maßgeblich dazu bei, dass sich immer mehr Nutzer und Nutzerinnen für Claude interessierten. Auch OpenAI kündigte nun eine eigene Vereinbarung mit dem Pentagon an, die ebenfalls Schutzmechanismen gegen Massenüberwachung und autonome Waffen vorsieht. Claude hatte OpenAIs Chatbot ChatGPT am Wochenende den Rang als beliebte Chatbot-App im US-App-Store abgelaufen.