Shokz OpenFit Pro: Neue Open-Ear-Kopfhörer für mehr Komfort und Sicherheit

Die Shokz OpenFit Pro setzen neue Maßstäbe im Bereich der Open-Ear-Kopfhörer. Mit ihrem innovativen Design verzichten sie auf klassische In-Ear-Stöpsel und ermöglichen so ein natürliches Hörerlebnis, bei dem man gleichzeitig die Umgebung wahrnehmen kann. Besonders beim Sport, Pendeln oder im Beruf, wo man auf Situationsbewusstsein angewiesen ist, bieten die neuen OpenFit Pro eine ideale Lösung. Das offene Design sorgt dafür, dass Ohren nicht verstopft wirken und langes Tragen angenehm bleibt.

Ich hatte die neuen Shokz OpenFit Pro bereits Anfang Januar dieses Jahres bei uns im Blog vorgestellt, als sie gerade beim Hersteller vorbestellbar waren. Nun hat mir die zuständige Presseagentur auch ein Testexemplar der OpenFit Pro in der schwarzen Farbvariante zur Verfügung gestellt, so dass ich nach einer kleinen Textphase meine ersten Eindrücke zur Neuerscheinung mitteilen kann. Doch zunächst gibt es für euch einige Fakten und Spezifikationen zu den Shokz OpenFit Pro.

Ein Highlight der OpenFit Pro ist die integrierte KI-gestützte Geräuschreduzierung. Diese Technologie filtert gezielt Umgebungsgeräusche heraus, während menschliche Stimmen erhalten bleiben. Laut Herstellerangaben kann das Signal-Rausch-Verhältnis um bis zu 42 dB verbessert werden, was einer Reduzierung der Störgeräusche um bis zu 99,4 Prozent entspricht.

Realisiert wird dies über ein Drei-Mikrofon-System mit einem ohranpassenden Algorithmus, das Umgebungsgeräusche in Echtzeit analysiert und so für eine gleichmäßige, individuell abgestimmte Geräuschreduzierung sorgt. Die Stärke der Open-Ear-Geräuschreduzierung lässt sich auch manuell feinjustieren, um sich beispielsweise voll konzentrieren oder mit der Umgebung in Verbindung bleiben zu können. Ob in lauten Büros, auf belebten Straßen oder beim Training: Die OpenFit Pro wollen mit diesem Feature für klare Telefonate und ungestörten Musikgenuss sorgen, ohne die Umgebung komplett auszublenden.

Ultra-Soft Silicone 2.0 für perfekten Sitz

Shokz setzt bei den OpenFit Pro auf das selbstentwickelte Ultra-Soft Silicone 2.0, das besonders weich und anpassungsfähig ist. Dies garantiert nicht nur hohen Tragekomfort, sondern auch bei intensiven Bewegungen einen sicheren Sitz. Dünne Nickel-Titan-Legierungs-Ohrhaken passen sich dabei flexibel den Konturen verschiedener Ohrformen an, so dass auch bei intensiven Trainings für einen sicheren Halt gesorgt sein soll.

Die Ohrhörer sind zudem IP55-zertifiziert und damit schweiß- und spritzwasserresistent, was sie ideal für Workouts oder Outdoor-Aktivitäten macht. Allerdings sollte man darauf achten, die Kopfhörer nicht beim Schwimmen oder Duschen zu verwenden, da die Wasserbeständigkeit nicht dauerhaft ist.

Kombinierte Akkulaufzeit von bis zu 50 Stunden

Mit einer Akkulaufzeit von bis zu zwölf Stunden bei deaktivierter Geräuschreduzierung und sechs Stunden bei aktivierter Funktion bieten die OpenFit Pro ausreichend Power für den ganzen Tag. Das mitgelieferte Ladecase ist Qi-zertifiziert und ermöglicht kabelloses Aufladen in nur drei Stunden. Ein kurzes zehnminütiges Aufladen reicht bereits für bis zu vier Stunden Musikwiedergabe, was besonders praktisch auf Reisen ist. Die tatsächliche Laufzeit variiert je nach Nutzung und Umgebungsbedingungen, der Hersteller geht von einer kombinierten Akkulaufzeit von rund 50 Stunden aus.

Auch wer mit den Shokz OpenFit Pro Anrufe tätigt, soll von einer klaren Stimmqualität profitieren können. Dafür verwendet Shokz ein speziell entwickeltes Mikrofon mit Noise-Reduction-Ring, das sowohl die Sprachaufnahme als auch die Geräuschreduzierung verbessert. Über eine KI-gestützte Spracherkennung wird die eigene Stimme gezielt hervorgehoben, während Hintergrundgeräusche laut Shokz um bis zu 99,4 Prozent reduziert werden. Selbst bei Windgeschwindigkeiten von bis zu 25 km/h soll die Stimme bei Anrufen dank der Wind-Control-Technologie klar und deutlich zu verstehen sein.

Zu den weiteren Features der Neuerscheinung gehört eine unkomplizierte Steuerung über wasserdichte physische Tasten an den Ohrhörern, eine MultiPoint-Funktion zur Verbindung mit zwei Geräten gleichzeitig, eine intelligente Trageerkennung, Bluetooth 6.1 und eine Kompatibilität mit der kostenlosen hauseigenen Shokz App (App Store-Link).

Das sind meine ersten Eindrücke

Ich hatte in der Vergangenheit bereits einige Open-Ear-Kopfhörer-Modelle ausprobieren können und war daher gespannt, wie sich die Flaggschiff-Neuerscheinung von Shokz schlagen würde. Beim Auspacken war ich bereits begeistert: Der Hersteller verzichtet auf jegliche Kunststoff-Verpackungen, sondern setzt komplett auf Papier und Pappkarton. Im Lieferumfang enthalten sind neben den beiden Ohrhörern auch das Ladecase, das im Vergleich zu In-Ear-Modellen deutlich größer ist, ebenso wie ein kurzes USB-C-auf-USB-C-Ladekabel und zwei kleine Silikonringe für mehr Stabilität der Ohrhörer in der Ohrmuschel.

Da ich im Alltag je nach Situation zwischen meinen Kontaktlinsen und einer Brille wechsle, war ich natürlich auch interessiert daran, wie sich die Shokz OpenFit Pro hinsichtlich ihrer Passform mit einem „Nasenfahrrad“ und den entsprechenden Bügeln hinter dem Ohr schlagen würden. An dieser Stelle habe ich wie schon häufiger bei Kopfhörer-Tests bemerkt, dass meine Ohren offensichtlich zu klein für viele Open-Ear-Ohrhörer sind.

Meine Ohren vs Shokz OpenFit Pro

Dies ist leider auch beim Shokz OpenFit Pro der Fall: Wirklich fest konnte ich die beiden Ohrhörer mit ihren hinter dem Ohr liegenden Bügeln nicht befestigen, es wackelte eigentlich immer irgendwie. Mit aufgesetzter Brille war es nochmals schlechter, da dann auch die Bügel nicht mehr gut und eng anliegend hinter der Ohrmuschel saßen. Auch der Sound und das stufenlose ANC wirkten sich auf die nicht perfekte Passform aus, so dass der Klang weniger präsent und von weiter weg wirkte, beim stufenlosen ANC merkte ich deshalb auch nur wenige Unterschiede zwischen den verschiedenen Einstellungen.

Schaut man sich die beiden Ohrhörer der Shokz OpenFit Pro genauer an, sieht man, dass sie im direkten Vergleich mit anderen Open-Ear-Modellen mit Ohrbügeln deutlich größer sind. Ich würde sie daher vor allem Personen ohne Brille und mit relativ großen Ohren empfehlen, um von allen klanglichen, geräuschunterdrückenden und komfortablen Vorteilen profitieren zu können. So wie es aussieht, hatte ich einfach nicht die passende Ohr-Anatomie für die Shokz OpenFit Pro.

Zielgruppe, Fazit und Preis

Schlussendlich kann ich festhalten: Die Shokz OpenFit Pro richten sich vor allem an Personen, die Wert auf Komfort, Sicherheit und ein natürliches Hörerlebnis legen. Besonders beim Outdoor-Sport wie Laufen oder Radfahren lässt sich so die Umgebung im Blick behalten. Auch Berufstätige, die in lauten Umgebungen arbeiten, aber trotzdem ansprechbar bleiben müssen, finden in den OpenFit Pro eine praktische Lösung. Dank der robusten Bauweise und der einfachen Bedienung eignen sie sich zudem für den täglichen Gebrauch. Wie oben bereits erwähnt, muss die Ohr-Anatomie allerdings passen, um den bestmöglichen Sound und eine optimale ANC-Abschirmung gewährleisten zu können.

Die Shokz OpenFit Pro können seit Ende Januar im Webshop des Hersteller zum Kaufpreis von 249 Euro in den Farbvarianten Schwarz und Weiß bei kostenlosem Versand erworben werden. Alternativ gibt es die Neuerscheinung in den beiden Farben auch bei MediaMarkt zum gleichen Preis. Weitere Informationen gibt es abschließend auf der Produktseite von Shokz.