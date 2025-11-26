Ikea bringt zwei neue Designer-Lautsprecher: Solskydd & Kulglass

Ikea mischt wieder im Audio-Bereich mit und diesmal ohne Sonos an der Seite. Stattdessen setzt das Einrichtungshaus auf frisches Design: Gemeinsam mit der schwedischen Designerin und Farbexpertin Tekla Evelina Severin hat Ikea die neuen Bluetooth-Lautsprecher Solskydd und Kulglass entwickelt. Beide sollen nicht nur gut klingen, sondern sich wie Möbelstücke ins Zuhause einfügen.

„Wir behandeln Lautsprecher mit der gleichen Sorgfalt wie den Rest der Wohnung, damit sie nicht nur durch ihren Klang, sondern auch durch ihre Form, Farbe und ihren Charakter zur Atmosphäre und Persönlichkeit eines Raumes beitragen.“, sagt Ikea-Produktentwicklerin Sara Ottosson. Deshalb sollen Form, Farbe und Materialien genauso wichtig sein wie der Klang. Ziel: Technik, die nicht stört, sondern mitgestaltet.

Solskydd: Drei Größen und viele Farben

Die neue Solskydd-Reihe besteht aus runden Lautsprechern in drei Formaten.

8-Zoll-Version (79,99 US-Dollar) : Kompakt, mobil und mit bis zu 25 Stunden Akkulaufzeit. Im Inneren arbeitet ein einzelner 2,5-Zoll-Treiber, der bis zu 80,5 dB schafft. Der Stoffbezug kommt im auffälligen orange-karierten Look.

: Kompakt, mobil und mit bis zu 25 Stunden Akkulaufzeit. Im Inneren arbeitet ein einzelner 2,5-Zoll-Treiber, der bis zu 80,5 dB schafft. Der Stoffbezug kommt im auffälligen orange-karierten Look. 11-Zoll-Version (99,99 US-Dollar) : Hier wird es akustisch ausgewogener, da ein 1-Zoll-Hochtöner und ein 4-Zoll-Bass integriert sind, die bis zu 83,6 dB Lautstärke liefern. Optisch trägt diese Variante diagonale Stoffstreifen.

: Hier wird es akustisch ausgewogener, da ein 1-Zoll-Hochtöner und ein 4-Zoll-Bass integriert sind, die bis zu 83,6 dB Lautstärke liefern. Optisch trägt diese Variante diagonale Stoffstreifen. 18-Zoll-Version (139,99 US-Dollar): Die größte Version bringt die beste Soundpower: 93,6 dB, ein Hochtöner und gleich zwei 4-Zoll-Woofers. Darüber hinaus gibt es für die beiden großen Versionen verschiedene Equalizer-Einstellungen.

Spotify Tap ist eingebaut

Technisch orientiert sich Ikea am Trend: Bluetooth 5.3, Spotify Tap-Button und die Möglichkeit, zwei Lautsprecher zu einem Stereo-Paar zu koppeln.

Kulglass: Lautsprecher mit Lampe

Zusätzlich wird die bereits bekannte Lautsprecher+Lampe-Serie erweitert. Der neue Kulglass-Speaker (129,99 US-Dollar) kombiniert Beleuchtung, Sound und auffällige Farben. Das Design erinnert an einen gedrehten Softeiskegel – bewusst verspielt, bunt und als Blickfang gedacht. Erhältlich wird das Modell unter anderem in Grün und Weinrot mit Rosa-Akzenten sein.

Verfügbarkeit

Die neuen Modelle sollen ab Dezember 2025 in den internationalen Ikea-Stores landen. Preise für Europa gibt es noch nicht und wie immer hängt der Rollout vom jeweiligen Markt ab.