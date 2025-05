Partnerschaft zwischen Ikea und Sonos endet nach 8 Jahren

Es war immer eine relativ günstige Möglichkeit, sich einen Sonos-Lautsprecher ins Haus zu holen – beispielsweise für das Kinderzimmer. Doch damit ist in Kürze Schluss, denn die Partnerschaft zwischen Sonos und Ikea endet nach acht Jahren. Das hat The Verge am Dienstag von Sonos erfahren.

Konkret bedeutet das Ende der Partnerschaft, dass ab sofort alle Symfonisk-Lautsprecher in den IKEA-Märkten weltweit in den Ausverkauf gehen. Es werden keine neuen Lautsprecher mehr hergestellt und es sind auch keine zukünftigen Produkte mehr geplant.

Symfonisk-Lautsprecher sollen weiter Software-Updates von Sonos erhalten

„In den vergangenen acht Jahren hatten wir das Vergnügen, eng mit Ikea zusammenzuarbeiten, und wir sind stolz auf das, was wir erreicht haben“, wird eine Sonos-Sprecherin von The Verge zitiert. Zudem teilte man mit, dass die mit dem Sonos-System gekoppelten Symfonisk-Lautsprecher auch in Zukunft Software-Updates erhalten und so hoffentlich lange Zeit weiter genutzt werden.

Weitere Details zum Ende der Partnerschaft zwischen Sonos und Ikea könnten bereits heute im Laufe des Tages an die Öffentlichkeit gelangen, denn heute steht bei Sonos die Verkündung der Quartalszahlen an. Üblicherweise haben Investoren und Analysten dann in einer Telefonkonferenz die Möglichkeit, Fragen zum Unternehmen zu stellen.

Zumindest aktuell sieht es mit der Verfügbarkeit der Symfonisk-Lautsprecher in Deutschland noch ziemlich gut aus. Alle vier aktuellen Modelle sind online im Ikea-Shop bestellbar und auch in den meisten Einrichtungshäusern noch zu bekommen. Sollte euch der Formfaktor eines Speakers besonders gut gefallen, könnt ihr jetzt noch zuschlagen. Die Preise starten bei 129 Euro, was die Symfonisk-Lautsprecher zu einem ziemlich günstigen Einstieg in die Sonos-Welt macht. Solltet ihr Interesse haben, dürft ihr euch aber wohl nicht mehr ewig Zeit lassen…