Eve Shutter Switch ab sofort mit Matter-Unterstützung

Der bekannte Hersteller von Smart Home-Geräten, Eve Systems, hat heute die Verfügbarkeit der Matter-fähigen Variante der smarten Rollladensteuerung Eve Shutter Switch bekannt gegeben. Das Zubehö ersetzt existierende Unterputz-Rollladenschalter durch eine smarte Beschattungslösung – dank Matter-Zertifizierung nun vollständig plattformunabhängig und interoperabel.

„Der Eve Shutter Switch bietet den Komfort smarter Beschattung ganz so, wie es die Bewohner:innen wünschen – per Sprache, App oder am Schalter selbst. Dank Unterstützung für den Matter-Standard ist es dabei ganz gleich, welcher Sprachassistent im Zuhause zum Einsatz kommt – die Rollläden lassen sich mühelos mit Alexa, Siri und Google Assistant steuern.“

So berichtet der Hersteller über den neuen Matter-Support für das Produkt. Es ist ebenfalls möglich, dass unterstützte Steuerzentralen wie der Eve Home Hub die Rollläden auch automatisiert aktivieren können – also zu bestimmten Zeiten oder nach Anwesenheit hoch- oder runterfahren lassen. So lassen sich beispielsweise Rollläden automatisch werktags bei Sonnenaufgang öffnen. Über Szenen synchronisiert man sie mit weiteren vernetzten Geräten und passt so das Zuhause dem eigenen Alltag an. Der Eve Shutter Switch passt dabei in vorhandene 55-mm-Rahmen und wird permanent mit Strom versorgt.

Sicherheit und Energieeffizienz

Für ein Mehr an Sicherheit sorgen zusätzliche Fernzugriffsmöglichkeiten. Soll beispielsweise bei Abwesenheit der Eindruck entstehen, dass jemand zu Hause ist, steuert man die Rollladenschalter von unterwegs oder richtet Automationen ein. In der kalten Jahreszeit helfen automatisch schließende Rollläden, Heizenergie zu sparen. Wer ein iPhone und iPad nutzt, kann zudem Zusatzfunktionen in der Eve-App verwenden: Hier lassen sich autonome Zeitpläne erstellen, und der Eve Shutter Switch lässt sich anhand der konfigurierbaren Funktion „Adaptive Beschattung“ so programmieren, dass Rollläden tagsüber nach Sonnenstand heruntergefahren werden.

Besitzer und Besitzerinnen eines Eve Shutter Switch können ein in Kürze verfügbares, kostenloses Firmware-Update durchführen und so die Matter-Unterstützung aktivieren. Damit lassen sich die Rollläden nicht mehr nur mit Apple Home, sondern auch mit Android, Alexa, Google Home, SmartThings und Home Assistant steuern. Weitere Informationen zur Durchführung des Firmware-Updates gibt es auch auf der Eve-Website.

Preis und Verfügbarkeit

Die neue ab Werk Matter-fähige Variante des Eve Shutter Switch ist ab sofort und zur bisherigen UVP von 99,95 Euro bei Eve und demnächst auch bei Amazon erhältlich. Ein kostenloses Firmware-Update für bestehende Geräte (Amazon-Link) wird in Kürze verfügbar sein und kann dann direkt über die Eve-App für iPhone und iPad durchgeführt werden.