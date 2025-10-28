Smarter Distanzmesser Shelly BLU Distance: Bluetooth-Ultraschallsensor jetzt erhältlich

Im Rahmen der diesjährigen IFA 2025 in Berlin hat der Smart Home-Hersteller Shelly erstmals den eigenen intelligenten Distanzmesser „BLU Distance“ vorgestellt. Letzterer ist ein Bluetooth-Ultraschallsensor, der sich ins eigene Zuhause einbinden oder auch für berufliche Zwecke genutzt werden kann.

Der neue Shelly BLU Distance kann über den eingebauten Ultraschallsensor Abstände messen und eignet sich daher für verschiedenste Anwendungszwecke. So kann das Zubehör unter anderem dafür verwendet werden, Wasserstände in einer Regentonne zu messen, oder auch in einem Lager die Höhe des Bestands zu erfassen. In einer Garage kann der Shelly BLU Distance zum Einsatz kommen, um beim Einparken den noch vorhandenen Abstand zu einer Wand zu messen.

Die Verbindung des Shelly BLU Distance erfolgt über Bluetooth Low Energy mit dem Standard BLE 5.0. Zusätzlich ist ein Gateway, beispielsweise ein Shelly BLU Gateway oder ein Shelly Plus-, Gen3-, Gen4- oder Pro-Gerät, für den Betrieb notwendig. A propos Betrieb: Das Gerät kann mit einer Batterieladung bis zu vier Jahre lang betrieben werden und misst Entfernungen bis zu fünf Metern.

Zu den weiteren Spezifikationen des Shelly BLU Distance gehört eine Wasserdichtigkeit nach IP64-Schutzklasse sowie die Möglichkeit, Messintervalle individuell festlegen zu können, und auch bis zu vier verschiedene Reichweiten-Profile einzurichten. Auch sind Benachrichtigungen und Automatisierungen möglich, so dass man sich beispielsweise erinnern lassen kann, wenn bestimmte Füllstände über- oder unterschritten worden sind.

Der neue Shelly BLU Distance Bluetooth-Ultraschallsensor ist ab sofort auf der deutschen Shelly-Website zu einem Preis von 29,63 Euro gelistet. Derzeit ist noch keine Verfügbarkeit gegeben, aber dies wird sich sicherlich in Kürze ändern. Dann dürfte der neue Sensor auch im freien Handel erhältlich sein.