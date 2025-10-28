Monument Valley 3 ab Dezember offiziell im App Store

Im vergangenen Jahr ist die Fortsetzung des Puzzle-Klassikers Monument Valley exklusiv als „Netflix-Game“ im App Store gestartet. Heimlich, still und leise ist das Spiel bereits im Sommer aus dem Katalog des Streaming-Riesen entfernt worden. Jetzt hat das Entwicklerteam angekündigt, dass Monument Valley 3 als reguläres Spiel in den App Store zurückkehren wird.

Und nicht nur das. Am 3. Dezember wird Monument Valley 3 nicht nur für iPhone und iPad, sondern auch für Nintendo Switch, Playstation, Xbox, PC und Android erscheinen. Ebenso hat das Entwicklerteam angekündigt, dass die neue Erweiterung „The Garden of Life“ kostenlos für alle Spielerinnen und Spieler bereitstehen wird.

Ein genauer Preis für das Premium-Spiel ist bislang noch nicht kommuniziert worden. Die ersten beiden Teile werden derzeit für 3,99 Euro im App Store angeboten. Ich rechne für Monument Valley 3 mit einem Preis zwischen 3,99 und 6,99 Euro.

Das erwartet euch in Monument Valley

Falls ihr die Spiele-Serie bisher noch nicht kennt, könnt ihr euch auf einen Rätselspaß mit einer ganz besonderen Atmosphäre freuen. Die Elemente der dreidimensionalen Spielwelt werden von euch verschoben und gedreht. Man muss mit der Perspektive spielen, um den Weg zum Ziel zu ebnen.

Und natürlich erzählt Monument Valley 3 auch wieder eine kleine Geschichte. Ihr schlüpft in die Rolle des kleinen Mädchens Noor, die auch mal eine Lichthüterin werden will. Damit ihre Dorfgemeinschaft nicht Opfer des steigenden Wassers wird, muss Noor eine neue Energiequelle entdecken – und genau bei dieser Suche müsst ihr dem kleinen Mädchen helfen.

Die Steuerung ist selbsterklärend. Ihr tippt einfach an die Stelle, zu der Noor laufen soll. Sollte der Weg frei sein, macht sie sich auf den Weg. Ansonsten müsst ihr mit den Perspektiven spielen und interaktive Elemente des Levels mit dem Finger verschieben, um den Weg zu ebnen.