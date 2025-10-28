Insta360 X4 Air: Neue ultraleichte 8K-360-Grad-Kamera vorgestellt

Der bekannte Anbieter von 360-Grad-Kameras, Insta360, hat eine neue Kamera in sein Sortiment aufgenommen. Die Insta360 X4 Air ist eine 8K-360-Grad-Kamera, die gerade mal 165 Gramm wiegt und damit die leichteste Kameras dieser Art, die Insta360 anbietet. Die Kamera könnt ihr ab sofort für 329 Euro im Shop von Insta360 oder bei Amazon bestellen.

Die Insta360 X4 Air ist die nächste Auflage der bereits bekannten Insta360 X4 und zeichnet sich gegenüber dem Vorgänger durch eine noch einfachere Bedienbarkeit und ein leichteres aus Gewicht aus. Die Kamera richtet sich an alle, die unterwegs Inhalte aufzeichnen wollen, sei es auf der Straße, beim Wandern oder andernorts. Auch Menschen, die bislang noch nicht mit 360-Grad-Kameras gearbeitet haben, sollen mit der Insta360 X4 Air einen passenden Begleiter an der Hand haben.

Mit der Kamera könnt ihr eure Erlebnisse in einer Auflösung von 8K festhalten und damit besonders viele Details einfangen. Die X4 Air verfügt außerdem über zwei 1/1,8-Zoll-Sensoren und eine fortschrittliche Bildverarbeitung, was für besonders scharfe Aufnahmen sorgen soll. Im Vergleich zur X4 kommt die Air mit einer um 134 Prozent größeren Pixelfläche pro Bild. Dank ihres leichten Gewichts und ihres schlanken Designs nimmt sie auf Reisen wenig Platz in Anspruch und kann einfach im Rucksack oder einer Tasche verstaut werden.

Mit der integrierten AdaptiveTone-Technologie verfügt die X4 Air über einen intelligenten Belichtungsalgorithmus, der das Licht von beiden Objektiven einzeln analysiert und dann Helligkeit und Farbe im gesamten Bild entsprechend ausgleicht. Mit ActiveHDR ist außerdem eine Technologie dabei, die den Dynamikunfang der Bilder verbessert. Im Porträtmodus profitiert ihr von automatisch verbesserten, weichen und natürlich aussehenden Hauttönen.

Austauschbare Linsen für erhöhte Langlebigkeit

Die X4 Air kommt außerdem mit austauschbaren Linsen, die zugleich doppelt so sturzfest sind wie die der X4. Sollten die Linsen dennoch irgendwann zerkratzt sein, können sie schnell gewechselt werden. Außerdem ist die X4 Air bis zu einer Tiefe von 15 Metern wasserdicht. Die Kamera lässt sich außerdem per Sprache und Gestenerkennung steuern.

Insta360 X4 Air ist jetzt erhältlich

Zusätzlich erhältlich ist ein unsichtbarer Selfie-Stick, mit dem ihr 4K 60 fps-POVs Shots möglich machen könnt. Bearbeiten könnt ihr alle Aufnahmen über die Insta360 App.

Die Insta360 X4 Air könnt ihr ab sofort in den Farben Graphitschwarz und Polarweiß im Insta360 Store, bei Amazon und bei ausgewählten Händlern erwerben. Die Kamera selbst bekommt ihr für 329 Euro. Wollt ihr den Selfie-Stick dazu kaufen, kostet euch das Paket 399 Euro. Derzeit bekommt ihr beim Kauf außerdem ein einjähriges Insta360+ Abo gratis dazu.