Eigentlich möchte man wieder mehr lesen, allerdings fehlt im Alltag oft die Zeit. Dennoch ist genau jetzt ein guter Moment, um neu einzusteigen, denn der Kindle Paperwhite Signature Edition fällt auf nur 159,99 Euro (zum Angebot). Das Angebot ist bei tink.de gültig, während Amazon weiterhin 199,99 Euro für den E-Book-Reader verlangt.

Warum sich gerade die Signature Edition lohnt

Im Vergleich zum beliebten Kindle Paperwhite, der aktuell sogar mit 180 Euro teurer als die Signature Edition ist, verzichtet dieser auf Werbung. Darüber hinaus gibt es die folgenden Vorteile:

keine Werbung!

doppelt so viel Speicher (32 GB statt 16 GB)

kabelloses Qi-Laden

automatischen Helligkeitssensor

Gerade der Umgebungslichtsensor macht im Alltag einen großen Unterschied, weil sich die Displayhelligkeit automatisch anpasst.

Display und Design wurden spürbar verbessert

Amazon hat das Display leicht vergrößert und gleichzeitig den Kontrast verbessert. Dadurch passt mehr Text auf eine Seite, sodass das Lesen ruhiger wirkt und Seitenwechsel seltener nötig sind.

Auch das Gehäuse ist moderner, da der Reader mit runderen Kanten angenehmer in der Hand liegt. Die Änderungen wirken zwar subtil, verbessern jedoch das Gesamtgefühl deutlich.

Typischer Kindle mit bekannten Stärken

Natürlich bleibt der Paperwhite ein klassischer Kindle, weshalb das System weiterhin stark auf Amazons Ökosystem ausgelegt ist. Bücher kauft ihr direkt im Store, während ePub-Dateien mittlerweile unkompliziert übertragen werden können.

Dazu kommen bis zu drei Monate Akkulaufzeit, USB-C-Laden, Bluetooth für Audible-Hörbücher und ein scharfes 300-ppi-Display.

Lohnt sich der Kauf jetzt?

Ein Upgrade von einem sehr aktuellen Kindle lohnt sich eher weniger. Wer jedoch ein älteres Modell nutzt oder neu einsteigen möchte, bekommt aktuell eines der besten Gesamtpakete.

Vor allem zum Dealpreis von 159,99 Euro wird die Kindle Paperwhite Signature Edition zu einer der besten Kaufempfehlungen für Vielleser.