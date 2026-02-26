Roborock Saros 20 und Qrevo Curv 2 Flow sind ab sofort erhältlich

Anfang des Jahres vorgestellt, starten jetzt zwei Neuheiten von Roborock, die ich vorab schon testen durfte. Bevor wir noch einmal auf die wichtigsten Details eingehen, findet ihr folgend die Einführungspreise sowie die bekannten Verkaufsstellen.

Roborock Saros 20: Mit Zubehörset für 1.289 Euro statt 1.499 Euro (Amazon/Roborock/MediaMarkt)

Roborock Qrevo Curv 2 Flow für 749 Euro statt 899 Euro (Amazon/Roborock/MediaMarkt)

Das kann der Roborock Saros 20

Das neue Top-Modell ist eine konsequente Weiterentwicklung des Vorgängers, der mit einer Saugleistung von 35.000 Pascal überzeugt. Bei der Navigation nutzt der Saros 20 weiterhin das StarSight Autonomous System 2.0, wodurch Hindernisse zuverlässig erkannt werden. Allerdings bleiben sehr flache Objekte eine kleine Schwäche. Dank einer Bauhöhe von nur 7,98 Zentimetern erreicht der Roboter jedoch Bereiche unter Möbeln, die viele Konkurrenzmodelle nicht schaffen.

Mit 35.000 Pascal Saugleistung arbeitet der Roboter extrem kraftvoll und entfernt im Test nahezu sämtliche Verschmutzungen. Die neue Kletterfunktion ermöglicht das Überwinden gestaffelter Hindernisse bis 8,5 Zentimeter. Teppiche werden durch ein anhebbares Chassis besser gereinigt.

Die Wischfunktion mit rotierenden Pads liefert gute Ergebnisse bei normalem Schmutz, während stark eingetrocknete Flecken nur ordentlich entfernt werden. Besonders komfortabel ist das Dock, das Pads automatisch reinigt, heiß wäscht und trocknet.

Insgesamt überzeugt der Saros 20 durch starke Saugleistung, intelligente Navigation und hohen Automatisierungsgrad, wodurch er zu den technisch fortschrittlichsten Saugrobotern seiner Klasse zählt.

Roborock Saros 20 im Test (jetzt alle Details nachlesen)

roborock Saros 20 Set Saugroboter mit Wischfunktion&angebbarem Wischmopp, AdaptiLift... AdaptiLift Chassis 3.0: Saros 20 hebt das Gehäuse dynamisch an, um bei gleichbleibender Saugkraft über Schwellen und unebene Böden zu gleiten...

Ultrapräzise Navigation: Dank Autonomem StarSight System 2.0 erstellen fortschrittliche 3D-ToF-Sensoren und RGB-Sich präzise Karten in Echtzeit...

Das kann der Roborock Qrevo Curv 2 Flow

Der Roborock Qrevo Curv 2 Flow markiert Roborocks Einstieg in die Welt der Saug- und Wischroboter mit Wischwalze, kommt jedoch vergleichsweise spät auf den Markt. Optisch punktet das Modell mit einer eleganten, runden Station, die sich harmonisch in Wohnräume einfügt, während der Aufbau schnell erledigt ist. Allerdings fällt der Roboter mit 11,9 Zentimetern Bauhöhe relativ hoch aus, weshalb er unter viele Möbel nicht passt und technisch weniger modern wirkt.

Die Saugleistung von 20.000 Pascal überzeugt im Alltag dennoch und liefert im Test sehr starke Reinigungsergebnisse. Schwächen zeigen sich hingegen bei der Eckenreinigung, da ausfahrbare Bürsten fehlen. Navigation und Hinderniserkennung arbeiten zuverlässig, auch wenn sehr kleine Objekte nicht erkannt werden und nur niedrige Schwellen überwunden werden können.

Die neue ausfahrbare Wischwalze reinigt leichte Verschmutzungen gut und erreicht Kanten effektiv, enttäuscht jedoch bei hartnäckigem Schmutz. Die Station reinigt und trocknet die Walze automatisch, benötigt aber regelmäßige manuelle Pflege. Insgesamt bietet der Roboter solide Leistung, bleibt jedoch hinter modernen Premium-Lösungen zurück.

Roborock Qrevo Curv 2 Flow im Test (hier alle Details nachlesen)