FRITZ! stellt neue Router und Repeater mit Wi-Fi 7 vor

In Barcelona startet in der kommenden Woche der Mobile World Congress (kurz MWC) und FRITZ! hat im Vorfeld neue Produkte angekündigt, die sich auch vor Ort ansehen lassen. Darüber hinaus ist der Hersteller bereit für die nächste WLAN-Generation Wi-Fi 8, die vermutlich in den nächsten zwei Jahren offiziell startet.

FRITZ!Box 6835 5G mit Wi-Fi 7

Die FRITZ!Box 6835 5G ist ein neues Produkt für den sogenannten Fixed Wireless Access, der moderne 5G-Technologie mit Wi-Fi 7 kombiniert. Über das Mobilfunkmodul sind bis zu 2 GBit/s drin, wobei sowohl eSIMs als auch herkömmliche SIM-Karten unterstützt werden. Somit ermöglicht die neue FRITZ!Box überall dort Internet, wo Mobilfunk, aber kein Breitband verfügbar ist.

Darüber hinaus ist Wi-Fi 7 in einer Dualband-2×2-Antennenausführung mit dabei, die bis zu 3,5 GBit/s schaffen. Kabelgebunden können Geräte über einen 2,5 GBit/s- und einen 1 GBit/s-LAN-Port schnell vernetzt werden.

Wenn man nicht ganz so viel Leistung benötigt, kann man auch auf die FRITZ!Box 6825 4G setzen, die nur im 4G-Netz und mit Wi-Fi 6 funkt.

FRITZ!Box 5630 XGS und FRITZ!Box 5630

Die FRITZ!Box 5630 XGS ermöglicht Glasfaser-Tempo von bis zu 10 GBit/s und richtet sich damit an besonders bandbreitenintensive Anwendungen. Die FRITZ!Box 5630 erreicht hingegen bis zu 2,5 GBit/s über GPON beziehungsweise 1 GBit/s via AON direkt am Glasfaseranschluss.

Beide Geräte setzen auf Wi-Fi 7 mit Datenraten von bis zu 3,5 GBit/s für stabile und schnelle WLAN-Verbindungen. Zusätzlich stehen Multigigabit-Anschlüsse bereit: ein 10 GBit/s-Port beim XGS-Modell beziehungsweise ein 2,5-GBit/s-Port beim Standardmodell sowie jeweils drei Gigabit-LAN-Ports für kabelgebundene Geräte.

Komfortfunktionen wie die Steuerung über FRITZ!Apps, integriertes VPN, Smart-Home-Unterstützung und Telefoniefunktionen runden die Ausstattung ab.

FRITZ!Repeater 6700 Pro

Der neue Quadband-Repeater nutzt das volle Potenzial von Wi-Fi 7 und arbeitet gleichzeitig auf vier Frequenzbändern: 6 GHz, zweimal 5 GHz sowie 2,4 GHz. In Kombination mit einem 10 GBit/s-Port und einem zusätzlichen 2,5 GBit/s-LAN-Anschluss eignet sich das Gerät besonders für anspruchsvolle Netzwerke mit vielen verbundenen Geräten und datenintensiven Anwendungen.

Ebenfalls neu ist der FRITZ!WLAN Stick 6700, der Triband-Wi-Fi 7 mit Geschwindigkeiten von bis zu 2,8 GBit/s unterstützt. Trotz seiner kompakten Bauweise unterstützt der Stick auch das 6-GHz-Band und sorgt so für hohe Stabilität sowie maximale Datenraten.

Preise und Verfügbarkeiten

Zum aktuellen Zeitpunkt hat FRITZ! weder Preise noch die Verfügbarkeiten bekanntgeben. Sobald uns diese vorliegen, reichen wir sie natürlich an euch weiter.

FRITZ! ist bereit für Wi-Fi 8

FRITZ! bereitet sich auf den kommenden WLAN-Standard Wi-Fi 8 (IEEE 802.11bn) vor, der voraussichtlich innerhalb der nächsten zwei Jahre eingeführt wird. Die neue Generation soll auf allen Frequenzbändern eine höhere Leistung, stabilere Verbindungen und geringere Latenzen bieten.

Der Fokus liegt besonders auf einer besseren WLAN-Abdeckung in schwierigen Bereichen von Wohnungen sowie auf einem effizienteren Zusammenspiel zwischen Routern und mobilen Geräten. Gleichzeitig reduziert Wi-Fi 8 den Energieverbrauch und verbessert die Verbindung zu stromsparenden IoT-Geräten. Auch Upload-Anwendungen wie Videokonferenzen profitieren von den Optimierungen.

FRITZ! bereitet die Unterstützung bereits mit einer kommenden FRITZ!OS-Version vor und arbeitet aktiv an der Integration der neuen WLAN-Technologie.