Darauf haben wir gewartet: Dreame bringt einen smarten Mülleimer

Wir machen weiter mit der wilden Woche der Smart Home Gadgets. Die fliegende Drohne von Roborock mitsamt Mini-Wischer haben wir euch bereits gezeigt, ebenso den kommenden Mova-Roboter mit doppeltem Greifarm. Und auch Dreame lässt sich nicht lumpen – und ist sogar noch einen Schritt weiter. In China steht der neue Dreame Life SP09 Pro Smart Trash Can schon zum Verkauf. Ein smarter Mülleimer mit jeder Menge Technik.

Der Mülleimer kostet umgerechnet nur 40 Euro. Anders als es die Bilder vielleicht vermuten lassen, ist er allerdings recht kompakt gebaut. Der Dreame Life SP09 Pro Smart Trash Can hat lediglich ein Fassungsvermögen von 9 Litern, er ist also eher etwas für die kleinen Abfälle, etwa im Badezimmer. Die Außenabmessungen werden mit 34,7 x 30,4 x 15,6 Zentimetern angegeben.

Dreames Mülleimer öffnet seinen Deckel automatisch

Aber was macht diesen Mülleimer denn nun smart? Da wäre zum Beispiel der Sensor im doppelten Deckel, der eben diesen bei Annäherung automatisch öffnet. Und wenn es mal wieder länger dauert, gibt es einen kleinen Knopf, mit dem der Deckel dauerhaft geöffnet bleibt. Für die Stromversorgung soll dabei übrigens eine Batterie sorgen, deren genaue Größe uns leider noch nicht bekannt ist. „Unter der Bedingung, dass der Deckel 30 Mal am Tag geöffnet und der Müllsack einmal alle 2 Tage gewechselt wird, beträgt die Akkulaufzeit des Mülleimers etwa 60 Tage“, heißt es in der Produktbeschreibung.

Es geht aber noch weiter: Im Dreame Life SP09 Pro Smart Trash Can ist anscheinend eine Art Lüfter verbaut, der den eingelegten Müllbeutel ansaugen und auseinanderziehen soll. Gerade bei dünnen Müllbeuteln hat man ja oft das Problem, dass sie sich nicht vollständig öffnen und aneinanderhaften. Das soll im smarten Mülleimer von Dreame nicht passieren.

Man darf gespannt sein, ob es dieses kleine Gadget tatsächlich nach Deutschland schafft. Falls ja, werden wir euch auf jeden Fall mit einem weiteren Artikel informieren.