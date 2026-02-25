Noch mehr Roboter-Greifarme: Neue Modelle von Dreame und Mova

In Sachen Saug- und Wischroboter scheint uns ein spannendes Jahr bevorzustehen. Nachdem Roborock 2025 bereits den Saros Z70 mit Greifarm gezeigt hat und sich dieses Jahr mit dem Saros Rover anscheinend auf Treppenstufen fokussieren möchte, wollen Hersteller wie Mova und Dreame die Greifarm-Idee noch weiter spezialisieren.

Dreame will Roboter-Arm mit verschiedenen Modulen bestücken

Dreame hatte seinen Roboter-Arm ja bereits kurz nach der Roborock-Ankündigung im vergangenen Jahr gezeigt, bisher aber kein entsprechendes Modell auf den Markt gebracht. Das wird sich mit dem Dreame X50 Cyber ändern, zu dem jetzt weitere Bilder und Informationen aufgetaucht sind.

„Mit seinem versteckten, ausziehbaren Roboter-Arm macht dieser Staubsaugerroboter Schluss mit den üblichen Reinigungsgrenzen, weil er mit austauschbaren Modulen vertikal erreichen kann und so echtes 3D-Raumreinigen ermöglicht“, beschreibt Dreame seine Pläne. Der Dreame X50 Cyber kommt also nicht nur mit einem Greifarm, der leichte Objekte aufheben kann. Es gibt auch verschiedene Aufsätze, um beispielsweise Möbel abzusaugen oder Fußleisten abzuwischen.

Mova spendiert seinem Roboter gleich zwei Arme

Wenn Dreame sich etwas einfallen lässt, dann ist meist auch Mova nicht weit. Die ebenfalls aus Suzhou stammende Marke will ihr nächstes Top-Modell sogar mit zwei Armen ausstatten. „Der linke Arm hat visuelle Erkennungs- und Greiffunktionen und räumt proaktiv Sachen auf dem Boden auf; der rechte Arm hat eine ausziehbare Seitenbürste, die tief in Spalten und Ecken kommt, die für normale Geräte nicht erreichbar sind“, heißt es über den Mova Sirus 60.

Während ich beim Greifarm definitiv ein kleines bisschen skeptisch bin, halte ich die besonders lang ausfahrbare Seitenbürste auf jeden Fall für ein spannendes Gimmick, das die Reinigung in verwinkelten Stellen definitiv noch einmal verbessern könnte.

Mit den Produktbildern haben Mova und Dreame bereits einen Design-Award erhalten. Allerdings gibt es derzeit noch keine offiziellen Informationen darüber, ob und wann die beiden Roboter in dieser Form auf den Markt kommen werden und was sie am Ende kosten sollen. Wir werden die ganze Sache aber ganz sicher aufmerksam verfolgen.