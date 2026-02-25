MacBook Pro mit OLED soll Touchscreen und Dynamic Island bekommen

Es gibt dieses Jahr in der Apple-Welt einige Dinge, auf die ich persönlich sehr gespannt bin. Da wäre beispielsweise das iPhone Fold mit seinem faltbaren Bildschirm, aber auch das komplett neu entwickelte MacBook mit OLED-Bildschirm. Und genau zu dem hat Apple-Analyst Mark Gurman jetzt neue Informationen auf Lager.
Genau wie beim iPhone wird auch beim MacBook die bisherige Notch weichen müssen. Stattdessen gibt es nur noch eine kleine, kreisrunde Kamera-Aussparung, die von einer Dynamic Island umgeben wird. Genau wie beim iPhone soll die Dynamic Island auch auf dem Mac genutzt werden, um Inhalte von aktuell verwendeten Apps anzuzeigen.
Das ist aber noch längst nicht alles. Neben der neuen OLED-Technologie, die für ein noch brillantes Display sorgen dürfte, plant Apple laut Mark Gurman auch einen Touchscreen. Manche von euch werden sagen, dass sich Steve Jobs, der gestern 71 Jahre alt geworden wäre, bei einer solchen Vorstellung wohl im Grab umdrehen würde. Immerhin hatte er Notebooks mit Touchscreen immer als nicht ergonomisch angesehen. Fakt ist allerdings auch: In der Windows-Welt gehören Touchscreens für Notebooks mittlerweile zum guten Ton.
macOS soll angepasste Bedienelemente für Touchscreen-Nutzung bekommen
Apple will den Fokus dabei gar nicht groß auf den Touchscreen richten, sondern den Nutzerinnen und Nutzern einfach nur eine weitere Möglichkeit bieten, den Computer zu bedienen. Dafür soll es auch Anpassungen in macOS geben. „Wenn Nutzer beispielsweise eine Schaltfläche oder ein Steuerelement berühren, zeigt die Benutzeroberfläche ein neues Menü um ihren Finger herum an, das relevantere Optionen für Touch-Befehle bietet“, sagt Mark Gurman. Weiter schreibt er in seinem Bericht: „Die Software zeigt auch die am besten passenden Steuerelemente an, basierend auf dem, was der Nutzer vorher gemacht hat. Und wenn jemand auf einen Punkt in der Menüleiste oben auf dem Bildschirm tippt, werden die Steuerelemente größer, damit man sie leichter mit dem Finger auswählen kann.“
Ich persönlich sehe mich nicht als großen Touchscreen-Nutzer am Mac, meine Finger bleiben wohl auf Tastatur und Trackpad. Gerade meinen Sohn erwische ich aber immer wieder dabei, wie er zum Beispiel Bilder mit der bekannten Finger-Geste vergrößern möchte, wenn wir uns etwas gemeinsam am Mac ansehen. Wie seht ihr die ganze Sache?
Kommentare 6 Antworten
Solange man Bilder mit dem Touch-Pad mit Gesten vergrößern kann, wird das m.E. nicht benötigt.
An meinem Arbeitsplatzrechner nervt mich das total, jedesmal, wenn ich Staubkörner wegwische, passiert etwas auf dem Bildschirm.
Ich mag auch die Fingerabdrücke nicht auf dem Bildschirm, die haben mich schon immer gestört.
Aber ich bin auch etwas älter.
Ein großes Problem was ich bei den touchscreen sehe ist die Ergonomie. Man muss jedes Mal den Arm über die Tastatur bewegen. Bei einem Tablet ist dies anders und angenehmer. Ich erinnere an die Touchbar. Das war auch eine völlig unsinnige Idee in meinen Augen. Jeder den ich kannte im Pro Bereich sagte – was ein Unsinn – wurde nie genutzt.
Aber jeder sieht das anders. Es ist natürlich wieder ein Weg, eventuell einen höheren Preis für die Geräte zu verlangen.
Aber wie erfolgreich das sein wird, werden dann doe Reviews zeigen.
Ich bevorzuge ebenfalls einen sauveren Bildschirm und mag deshalb keine Fingerabdrücke auf einem Laptopscreen. Habe einen Touchscreen beim Arbeitsrechner und sehe dort auch keinen sinnvollen Einsatzbereich.
„Und genau zu dem hat Apple-Analyst Mark Gurman jetzt neue Informationen auf Lager.“
Nein, hat er nicht. Er behauptet das nur und die Medien tun so, als wären es tatsächliche Fakten. Der Klicks wegen.
Ansonsten, es wird keinen Touch geben und M6 getriebene MacBook Pros werden nicht Ende 2026 erscheinen.
Können wir Euch in Regress nehmen, wenn diese Features nicht Ende des Jahres kommen? Steht Ihr also hinter diesen Dingen?
😉
Das Macbook wird immer mehr zum iOS Gerät mutiert trotzdem wollen die kein LTE oder 5G bauen.
Ja ne ist klar.