MacBook Pro mit OLED soll Touchscreen und Dynamic Island bekommen

Es gibt dieses Jahr in der Apple-Welt einige Dinge, auf die ich persönlich sehr gespannt bin. Da wäre beispielsweise das iPhone Fold mit seinem faltbaren Bildschirm, aber auch das komplett neu entwickelte MacBook mit OLED-Bildschirm. Und genau zu dem hat Apple-Analyst Mark Gurman jetzt neue Informationen auf Lager.

Genau wie beim iPhone wird auch beim MacBook die bisherige Notch weichen müssen. Stattdessen gibt es nur noch eine kleine, kreisrunde Kamera-Aussparung, die von einer Dynamic Island umgeben wird. Genau wie beim iPhone soll die Dynamic Island auch auf dem Mac genutzt werden, um Inhalte von aktuell verwendeten Apps anzuzeigen.

Das ist aber noch längst nicht alles. Neben der neuen OLED-Technologie, die für ein noch brillantes Display sorgen dürfte, plant Apple laut Mark Gurman auch einen Touchscreen. Manche von euch werden sagen, dass sich Steve Jobs, der gestern 71 Jahre alt geworden wäre, bei einer solchen Vorstellung wohl im Grab umdrehen würde. Immerhin hatte er Notebooks mit Touchscreen immer als nicht ergonomisch angesehen. Fakt ist allerdings auch: In der Windows-Welt gehören Touchscreens für Notebooks mittlerweile zum guten Ton.

macOS soll angepasste Bedienelemente für Touchscreen-Nutzung bekommen

Apple will den Fokus dabei gar nicht groß auf den Touchscreen richten, sondern den Nutzerinnen und Nutzern einfach nur eine weitere Möglichkeit bieten, den Computer zu bedienen. Dafür soll es auch Anpassungen in macOS geben. „Wenn Nutzer beispielsweise eine Schaltfläche oder ein Steuerelement berühren, zeigt die Benutzeroberfläche ein neues Menü um ihren Finger herum an, das relevantere Optionen für Touch-Befehle bietet“, sagt Mark Gurman. Weiter schreibt er in seinem Bericht: „Die Software zeigt auch die am besten passenden Steuerelemente an, basierend auf dem, was der Nutzer vorher gemacht hat. Und wenn jemand auf einen Punkt in der Menüleiste oben auf dem Bildschirm tippt, werden die Steuerelemente größer, damit man sie leichter mit dem Finger auswählen kann.“

Ich persönlich sehe mich nicht als großen Touchscreen-Nutzer am Mac, meine Finger bleiben wohl auf Tastatur und Trackpad. Gerade meinen Sohn erwische ich aber immer wieder dabei, wie er zum Beispiel Bilder mit der bekannten Finger-Geste vergrößern möchte, wenn wir uns etwas gemeinsam am Mac ansehen. Wie seht ihr die ganze Sache?