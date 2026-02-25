Apple führt Altersüberprüfung für 18+-App-Downloads ein

Seit gestern setzt Apple in Australien, Brasilien und Singapur und den US-Bundesstaaaten Utah und Louisiana strengere Altersüberprüfungen für den Download von Apps mit einer Altersfreigabe ab 18 Jahren ein. Nutzer in diesen Ländern können solche Apps nur noch herunterladen, wenn sie durch ein Altersbestätigungsverfahren im App Store als erwachsen bestätigt wurden.

Die neuen Regelungen sind Teil einer weltweiten Entwicklung, bei der immer mehr Länder und US-Bundesstaaten Gesetze erlassen, die App-Anbieter wie Apple verpflichten, das Alter der Nutzer zu überprüfen und die Zustimmung der Eltern einzuholen, bevor Minderjährige Apps herunterladen dürfen.

In Brasilien werden Apps mit Lootboxen, also digitalen Überraschungskisten, die gegen echtes Geld erworben werden können, fortan automatisch auf 18+ eingestuft, da das Land solche Inhalte für Kinder verbietet. Entwickler erhalten Informationen über die Altersgruppe der Nutzer, sofern diese oder deren Eltern die Freigabe erteilen.

In den USA gelten ähnliche Vorschriften in Utah und Louisiana. Dort müssen Entwickler ab Mai bzw. Juli 2026 das Alter der Nutzer überprüfen, um sicherzustellen, dass Kinder keine unangemessenen Apps herunterladen. Apple hat dazu seine „Declared Age Range API“ aktualisiert, um Entwickler bei der Einhaltung dieser Anforderungen zu unterstützen. Bei größeren App-Updates, die neue Funktionen enthalten, müssen Eltern in einigen Fällen darüber hinaus ihre Zustimmung erneut erteilen, selbst wenn sie diese zuvor bereits gegeben haben.

Das Nichteinhalten dieser Vorschriften kann für Entwickler und Apple hohe Strafen nach sich ziehen. In Utah können Eltern bis zu 1.000 Dollar pro Verstoß geltend machen, in Louisiana drohen den Entwicklern Bußgelder von bis zu 10.000 Dollar pro Verstoß. In Brasilien, Australien und Singapur sind die Anforderungen auf Plattformebene festgelegt, was bedeutet, dass Apple bei Nichteinhaltung mit Millionenstrafen rechnen muss.

Apple wehrt sich gegen plattformweite Regulierung

Apple hatte sich gegen plattformweite Regulierung ausgesprochen, da die Altersüberprüfung durch Methoden wie die Vorlage von Ausweisdokumenten dem Unternehmen zufolge Datenschutzbedenken aufwerfe. Das Unternehmen möchte vermeiden, Altersinformationen aller Nutzer an Entwickler weiterzugeben.

Die Diskussion um Altersverifikationen bleibt kontrovers, da sie Datenschutz und Jugendschutz gegeneinander abwägt. Während die Maßnahmen den Schutz von Kindern stärken sollen, stellen sie gleichzeitig eine Herausforderung für die Privatsphäre der Nutzer dar. Es bleibt abzuwarten, wie Gesetzgeber und Tech-Konzerne langfristig mit diesen Anforderungen umgehen werden.