Aura Walden: XXL-Bilderrahmen mit Echo-Speaker zum Sonderpreis

Mich haben die Bilderrahmen von Aura Frames überzeugt. Auch dank der wirklich guten und einfach zu bedienenden App, aber vor allem aufgrund des matten Displays. Zu den Top-Modellen zählt der 12 Zoll große Aura Aspen, den ich euch bereits in einem Video vorgestellt habe. Noch eine Nummer größer ist der Aura Walden, den es jetzt bei tink.de zum Sonderpreis gibt.

Aura Walden ist das neueste Familienmitglied. Normalerweise kostet der digitale Bilderrahmen 349 Euro, im Preisvergleich kann hier kaum gespart werden. Ganz anders bei tink.de, denn dort bezahlt ihr mit 299 Euro deutlich weniger und bekommt obendrauf auch noch einen Echo Pop mit dazu. Das ist jetzt nicht der neueste Alexa-Lautsprecher und bei Amazon mittlerweile ein Auslaufmodell, der Preisvergleich liegt bei rund 35 Euro. Aber wie heißt es so schön? Einem geschenkten Gaul, schaut man nicht ins Maul…

Das macht den Aura Walden so besonders

Das HD-Display des Aura Walden ist 15 Zoll groß und hat eine Auflösung von 1.600 x 1.200 Pixel. Das sind nicht ganz so viele Pixel wie beim iPhone, üblicherweise ist man aber auch etwas weiter vom Bilderrahmen entfernt als vom iPhone-Display.

Aura Walden selbst ist noch eine ganze Ecke größer. 40 x 32 Zentimeter, um genau zu sein. Das Display ist von einem Passepartout mit Papierstruktur umgeben, was für eine wirklich sehr hochwertige Optik sorgt. Zudem bietet Aura Walden eine Touchleiste im Rahmen, mit der man einfach zum nächsten Bild springen kann. Das geht natürlich auch automatisch, ebenso wie die Abschaltung des Displays in der Nacht. Ebenfalls ein spannendes Merkmal: Der digitale Bilderrahmen kann nicht nur aufgestellt, sondern auch an der Wand befestigt werden.

Per WLAN stellt Aura Walden eine Verbindung zur Aura-Cloud her, die nach europäischen Datenschutzrichtlinien betrieben wird und euch unbegrenzten Speicherplatz bietet. In der übersichtlichen Aura-App wählt ihr dann einfach die Fotos von eurem iPhone oder iPad aus, die auf dem Bilderrahmen landen sollen. Natürlich könnt ihr auch andere Familienmitglieder einladen, so dass diese ihre Fotos ebenfalls beisteuern können. So sind Oma und Opa immer mit den neuesten Schnappschüssen versorgt, ohne dass sie etwas tun müssen.